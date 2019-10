L'Initiative Femmes de la Banque Scotia(MD) se fait encore l'alliée des entrepreneures à l'occasion de She's Next, Empowered by Visa

« Nous sommes ravis de participer à la première édition de She's Next au Canada afin de poursuivre notre travail auprès des dirigeantes d'entreprise », souligne Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable de L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMD. « Nous sommes là pour aider les entrepreneures à tirer le meilleur de cette occasion d'apprentissage. Cet accès à des renseignements et conseils formateurs est pour nous l'une des façons d'aider les dirigeantes à propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets. »

Elles ont été des centaines à participer aux séances de réseautage et à assister à la table ronde sur l'entrepreneuriat au féminin au Canada, où Riley était accompagnée de plusieurs dirigeantes influentes.

« Les entrepreneures, qui doivent affronter une foule de défis, cherchent des relations et des ressources qui sauront les aider à faire croître leur entreprise, explique Stacey Madge, directrice nationale et présidente de Visa Canada. Visa répond à ce besoin par She's Next et se réjouit de travailler avec des partenaires tels que L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMD, qui ont tout autant à cœur d'aider les entrepreneures à chapeauter, à financer et à développer leurs activités ici, au Canada. »

L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMD est le fruit d'une vision et d'un engagement à promouvoir l'égalité en faveur des entrepreneures et à soutenir ces dernières. Son programme complet donne aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes un accès à des fonds, à du mentorat et à des formations.

Pour en savoir plus sur L'Initiative Femmes de la Banque ScotiaMD, visitez initiativefemmesscotiabank.com. Pour en savoir plus sur She's Next, Empowered by Visa, visitez le www.visa.ca/shesnext.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site de la Banque Scotia et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Demandes d'information des médias, Scotiabank, Hazel Mistry, Téléphone : 416‑866‑6744Courriel : hazel.mistry@scotiabank.com

Related Links

www.scotiabank.ca