L'Initiative Femmes de la Banque Scotia et le Réseau des Femmes d'affaires du Québec lancent une série d'activités de réseautage et de formation à l'intention des entrepreneures du Québec

Chaque trimestre, les activités de réseautage fourniront un environnement positif où les femmes peuvent apprendre d'experts sur des sujets pertinents, nouer des relations professionnelles et développer leurs connaissances et compétences afin d'amener leur entreprise encore plus loin. À titre de commanditaire Or du RFAQ, L'Initiative Femmes de la Banque Scotia investit également dans les programmes du RFAQ pour contribuer à l'essor des entreprises dirigées par des femmes au Québec.

« La formation et le réseautage sont des outils puissants qui aident les femmes à démarrer, à développer et à exploiter leur entreprise d'une manière durable. Nous sommes fiers de nous rapprocher des femmes d'affaires du Québec en proposant des ateliers de formation et des activités de réseautage en collaboration avec le Réseau des Femmes d'affaires du Québec, explique Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et cadre responsable L'Initiative Femmes de la Banque Scotia. Nous avons comme intérêt commun la réussite des femmes d'affaires du Canada et voulons appuyer leur développement à titre de propriétaires d'entreprise et de leaders. »

Les participantes pourront donc assister à des ateliers et des panels composés d'experts locaux, qui feront part de leur expérience et de leur point de vue et qui offriront leurs conseils.

« Cette nouvelle initiative permettra de stimuler la croissance des entreprises à propriété féminine : que ce soit notamment par le développement de compétences et l'élargissement de leur réseau de contacts, de partenaires et l'accès à des acteurs économiques clés. Ce partenariat avec la Banque Scotia permettra d'outiller les femmes entrepreneures afin qu'elles puissent prendre leur place dans le développement de toutes les régions du Québec et ainsi créer des emplois et assurer la vitalité de notre économie », souligne Ruth Vachon, présidente-directrice générale du RFAQ.

Cette nouvelle série d'activités de réseautage s'ajoute aux divers ateliers de formation offerts par L'Initiative Femmes de la Banque Scotia. Durant sa première année, l'initiative a renforcé son volet formation en présentant des balados, un Centre de ressources en ligne et les résultats d'une recherche sur les petites entreprises, ainsi qu'en organisant quelque 40 ateliers Un-MentorshipMD et des séances de mentorat en groupe auxquels ont participé plus de 1 000 femmes au Canada. L'initiative aide également les entrepreneures par ses deux autres volets, soit l'accès au capital et le mentorat.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.scotiabank.com/women-initiative/ca/fr.html.

