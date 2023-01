OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - NAV CANADA est heureuse d'annoncer que Kingston, en Ontario, a été sélectionné comme emplacement pour un aménagement numérique dans le cadre de son programme pluriannuel de services de la circulation aérienne d'aérodrome numériques (DAATS).

Au lieu d'offrir une vue directe, comme c'est le cas aux stations d'information de vol et aux tours de contrôle de la circulation aérienne, les aménagements numériques utiliseront des capteurs optiques haute résolution, des microphones externes et d'autres capteurs pour saisir ce qui se passe à un aéroport.

Le flux vidéo et de données en direct, transmis par des réseaux fiables et sécurisés, fournira une présentation visuelle de l'activité aéroportuaire sur un ensemble de larges écrans vidéo, qui seront utilisés par le personnel des services de la circulation aérienne pour la prestation de services sécuritaires et efficaces.

« Les aménagements numériques nous donnent l'occasion de repenser la façon dont nous offrons les services et d'où nous les offrons, ce qui permettra à NAV CANADA de réagir efficacement à toute variation du volume de trafic aux aéroports, a déclaré Mark Cooper, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information. NAV CANADA utilisera cette technologie pour continuer à offrir des niveaux de service efficaces et sécuritaires, ce qui rehaussera la résilience et contribuera, à l'atteinte, par l'industrie de l'aviation, de ses objectifs de relance durable. »

L'aménagement numérique qui desservira l'aéroport de Kingston sera utilisé pour affiner et évaluer la technologie et les procédures d'exploitation. Ces travaux serviront de fondement à la création d'un télécentre numérique potentiel à Kingston qui fournira des services de la circulation aérienne aux aéroports d'autres collectivités d'ici quatre à six ans.

« Nous sommes ravis que la ville de Kingston participe au nouveau programme d'aménagements numériques de NAV CANADA et nous sommes impatients de contribuer à la mise en place de cette technologie évoluée à l'aéroport de Kingston, a déclaré Bryan Paterson, maire de Kingston. Nous croyons que cette collaboration sera avantageuse pour l'industrie de l'aviation au Canada et pour Kingston en particulier. »

La transition vers une technologie numérique offre de nouvelles possibilités d'intégrer de nouvelles fonctions, comme la vidéo infrarouge, qui accroît la conscience situationnelle dans des conditions de faible visibilité, et les étiquettes de données à l'écran contenant de l'information de vol.

Les télécentres numériques modernes seront souples et faciles d'entretien, assurant une gestion améliorée des urgences. En outre, ils amélioreront l'expérience employé(e) de NAV CANADA et harmoniseront les processus, les procédures, la technologie et la formation.

À la fin de 2022, des aménagements numériques étaient en opération, en cours d'élaboration ou l'objet d'une étude de faisabilité à plus de 65 aéroports dans plus de 30 pays. Parmi ces 65 aéroports, 16 gèrent déjà la circulation aérienne quotidienne au moyen d'aménagements numériques.

Le programme DAATS est l'une des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'orientation stratégique de NAV CANADA et qui sont mises en œuvre pour améliorer la sécurité et les services aux clients et favoriser la résilience et la durabilité à long terme.

Liens connexes

Document d'information sur les aménagements numériques

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

SOURCE NAV CANADA

Renseignements: [email protected], Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226