« Dans un contexte postpandémique, l'ICD réunira des universitaires, des étudiants, des chefs de file de l'industrie et de la politique pour mener la charge à McGill en matière de recherche, d'engagement et d'éducation, et créer des solutions pratiques pour les entreprises », a déclaré Javad Nasiry, nouveau directeur de l'ICD et professeur adjoint en gestion des opérations à la Faculté de gestion Desautels de McGill.

« L'objectif vise à concilier les initiatives universitaires en matière de croissance durable avec les priorités des dirigeants de l'industrie », a ajouté Sébastien Betermier, membre fondateur de l'ICD et professeur adjoint de finance à Desautels.

Le projet bénéficiera d'un soutien financier initial de plus de 1,4 million de dollars de la part de ses partenaires fondateurs : le gestionnaire mondial d'actifs alternatifs Power Sustainable, la société internationale de gestion et de portefeuille Power Corporation du Canada, l'investisseur institutionnel Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le grand spécialiste mondial des solutions de mobilité intelligente et durable Alstom, ainsi que des donateurs privés.

« L'équipe de Power Sustainable est heureuse de figurer parmi les instigateurs de l'ICD et de soutenir la création d'une communauté axée sur le développement de solutions concrètes aux défis des entreprises d'aujourd'hui et de demain, » a déclaré Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable. « En tant que gestionnaires d'investissements voués au développement durable, nous savons qu'il est bénéfique pour nos sociétés d'investir dans la création de valeur à long terme, tant sur le plan social qu'environnemental. »

« La CDPQ est fière d'être l'un des partenaires fondateurs de cette nouvelle initiative, qui place l'ESG au cœur de ses priorités de recherche », a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Je suis convaincue que cette collaboration entre les milieux d'affaires et universitaires permettra le développement de solutions novatrices pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de stratégies de croissance durable. »

« Répondre aux défis complexes du développement durable tels que l'urbanisation, les changements climatiques ou le besoin croissant de mobilité nécessite un partage collectif des connaissances sur les bonnes pratiques, les modèles économiques solides et les dernières technologies disponibles », a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques. « L'approche de l'ICD, fondée sur les données, permettra aux décideurs d'affaires et publics d'effectuer des choix pleinement éclairés en matière de développement durable dans le secteur des transports. Pour Alstom, dont la réputation de leader de la mobilité durable est mondialement reconnue, il s'agit d'un partenariat naturel. »

Les investissements de Power Sustainable, de Power Corporation du Canada, de la CDPQ et d'Alstom ont catalysé le financement initial de l'ICD, l'ouvrant ainsi aux entreprises et aux particuliers qui souhaitent soutenir l'initiative.

« Nous sommes reconnaissants des contributions inaugurales de nos partenaires fondateurs et nous sommes impatients d'utiliser cette base solide pour faire de l'ICD un institut à part entière », a affirmé Yolande Chan, doyenne de la Faculté de gestion Desautels de McGill. « Nous espérons que l'ICD inspirera encore plus de créateurs et de concepteurs à se joindre à nous dans cet effort de collaboration pour un avenir plus brillant et plus vert. »

Les individus ou les sociétés intéressés par un partenariat avec l'ICD sont invités à contacter [email protected] (pour les sociétés) ou [email protected] (pour les individus).

À propos de l'Université McGill

Fondée en 1821, à Montréal, au Québec, l'Université McGill figure au premier rang des universités canadiennes offrant des programmes de médecine et de doctorat et se classe parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. Institution d'enseignement supérieur de renommée mondiale, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans trois campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d'études et au-delà de 39 000 étudiants, dont plus de 10 400 aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 000 étudiants internationaux représentant 30 % de sa population étudiante. Au-delà de la moitié des étudiants de l'Université McGill ont une langue maternelle autre que l'anglais, et environ 20 % sont francophones. Pour en savoir plus, visitez mcgill.ca.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs mondial spécialisé dans les stratégies de développement durable, avec des bureaux au Canada, en Chine et aux États-Unis. Nos équipes investissent dans des entreprises et des projets qui ont le potentiel de générer des rendements tout en contribuant à la décarbonisation, au progrès social et à une croissance de qualité. Avec environ 4,2 milliards CAD en actifs sous gestion, Power Sustainable déploie du capital patient et ciblé en infrastructure, en placements privés et dans les marchés boursiers. Pour en savoir plus, visitez www.powersustainable.com.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

À propos d'Alstom

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l'avenir du transport. Qu'il s'agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l'infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022. Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations.

SOURCE Power Sustainable

Renseignements: Contact média pour l'Université McGill : Katherine Gombay, +1-514-717-2289, [email protected]; Contact média pour Power Sustainable : Catherine Thibault, +1-514 984-7177, [email protected]; Contact média pour la CDPQ : Kate Monfette, +1-438-525-2520, [email protected]; Contact média pour Alstom : Michelle Stein, +1-917-972-3490, [email protected]