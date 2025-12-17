DOHA, Qatar, 17 décembre 2025 /CNW/ - L'initiative Années de la culture a annoncé des plans pour une nouvelle série de partenariats culturels avec des pays du monde entier, célébrant le respect mutuel, l'échange culturel et la collaboration mondiale. Les partenariats à venir comprendront le Canada et le Mexique (2026) ainsi que l'Égypte et la Grèce (2027).

Son Excellence Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, présidente de l'initiative Années de la culture, déclare : « Les Années de la culture est l'un de nos programmes les plus gratifiants. En tant que legs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, elle développe une compréhension au-delà des frontières depuis plus d'une douzaine d'années. L'initiative a été conçue pour faire découvrir notre culture sur différents continents et présenter nos valeurs et nos talents à de nouveaux publics, tout en célébrant d'autres pays en échange ici au Qatar. Cette année, nous accueillons l'Argentine et le Chili. L'an prochain, nous échangerons avec le Mexique et le Canada, puis avec l'Égypte et la Grèce en 2027. »

Lancée en 2012, l'initiative Années de la culture établit des relations à long terme entre le Qatar et les pays partenaires grâce à une série d'échanges culturels, éducatifs, commerciaux et créatifs. Cette initiative reflète la conviction du Qatar selon laquelle la collaboration culturelle soutient le dialogue, renforce les liens internationaux et favorise la compréhension au-delà des frontières.

L'année 2026 de la culture avec le Canada et le Mexique revêt une symétrie particulière. La Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis, est le même tournoi qui a inspiré la création de l'initiative Années de la culture lorsque le Qatar a remporté l'appel d'offres.

Faisant écho à l'esprit d'unité mondiale représenté par les jeux, cette collaboration avec les prochains hôtes de la Coupe du Monde mettra en lumière la capacité du football à connecter les cultures. D'autres programmes seront présentés comme des projets hérités de l'Année de la culture Qatar-États-Unis 2021.

En 2027, le Qatar honorera l'héritage culturel de l'Égypte et de la Grèce, deux civilisations qui ont façonné l'histoire du monde et qui continuent d'influencer la culture, la philosophie et l'art contemporains.

Durant chaque année de la culture, le Qatar collabore étroitement avec les institutions culturelles, les ambassades, les artistes et les éducateurs pour présenter un calendrier diversifié d'expositions, de festivals, de foires commerciales, de résidences, d'échanges universitaires et d'événements publics dans les deux pays. La programmation commence souvent à l'approche de l'année officielle et se poursuit bien au-delà, créant ainsi un héritage et des relations à long terme.

Depuis sa fondation, l'initiative Années de la culture a établi des partenariats avec le Japon (2012), le Royaume-Uni (2013), le Brésil (2014), la Turquie (2015), la Chine (2016), l'Allemagne (2017), la Russie (2018), l'Inde (2019), la France (2020), les États-Unis (2021), la région MENASA (2022), l'Indonésie (2023) et le Maroc (2024). Le Qatar célèbre actuellement une Année de la culture avec l'Argentine et le Chili (2025).

Pour en savoir plus, visitez www.yearsofculture.qa ou suivez @yearsofculture sur les réseaux sociaux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg

SOURCE Years of Culture

CONTACT : Anya Kotova, [email protected]