L'infrastructure de 142 MW de QScale permet à ses clients de bénéficier de solutions flexibles de refroidissement par liquide et par air

« L'adoption grandissante de l'IA et du HPC pour les voitures autonomes, la recherche biomédicale et le métavers génère une demande exponentielle de calcul. L'hébergement de ces charges de travail très complexes devient un défi presque impossible à relever pour les centres de données traditionnels. QScale est la solution », a déclaré Martin Bouchard, président de QScale.

Le premier campus de QScale est l'un des rares endroits au monde à pouvoir accueillir des baies informatiques (« racks ») refroidies par liquide qui ont une densité allant jusqu'à 100 kW, tout en étant capable d'accueillir des serveurs plus traditionnels refroidis par air dans le même environnement.

« Dès le premier jour, nous avons conçu QScale pour être à la fine pointe de l'innovation afin de garantir que les déploiements de nos clients soient à l'épreuve du temps, tout en contribuant à leur transition vers une énergie propre », a conclu Martin Bouchard.

Demande croissante pour le refroidissement par liquide

L'informatique refroidie par liquide sera bientôt essentielle pour maintenir les dernières et futures générations de CPU et de GPU dans leurs plages thermiques de fonctionnement. Selon un rapport de Research and Markets, le marché mondial du refroidissement par liquide des centres de données devrait presque tripler d'ici 2027 et dépasser 8,3 milliards de dollars.

Prêt pour les superordinateurs

Le Campus Q01 de QScale est conçu pour prendre en charge une large gamme de technologies informatiques et de refroidissement pour des déploiements évolutifs et flexibles. Les solutions liquides peuvent inclure l'échangeur de chaleur de porte arrière (RDHx), le refroidissement direct par liquide (DLC) et le refroidissement immersif. Les planchers en béton de la toute nouvelle installation sont construits pour soutenir des charges très élevées, prêts pour recevoir le poids des superordinateurs de demain.

Opérationnel d'ici la fin 2022

La construction de la phase initiale (12 MW de capacité TI) suit l'échéancier prévu. Le Campus Q01 est donc en voie d'être mis en service et prêt à accueillir des clients d'ici la fin de l'année. L'ensemble du projet (96 MW de capacité TI; près d'un million de pieds carrés de surface totale de bâtiment) est alimenté par une énergie renouvelable et intègre des technologies de récupération de chaleur.

À propos de QScale

QScale développe des centres de traitement informatique écoresponsables pour des applications telles que le calcul intensif (high performance computing) et l'intelligence artificielle. Les infrastructures technologiques de QScale aident à répondre aux besoins informatiques croissants des entreprises mondiales tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs ESG.

Fondée en 2018, QScale connait une croissance rapide supportée par un financement de 195 M$ CA d'investisseurs privés et institutionnels de premier plan tels qu'Investissement Québec et Desjardins Capital pour la phase initiale de son campus Q01 (Lévis, Québec, Canada). Au terme de ses huit phases, ce premier campus représentera des investissements totaux de 867 M$ CA.

QScale est une marque de commerce du Fonds QScale S.E.C.

