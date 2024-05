L'INDUSTRIE DU PROPANE RÉSOLUMENT ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SAINT-HYACINTHE, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 9 mai à Saint-Hyacinthe, l'Association québécoise du propane (AQP) a fait le bilan de ses activités de la dernière année. À cette occasion, l'industrie du propane a réitéré son engagement à se positionner comme un joueur innovant et proactif dans la décarbonation du Québec.

Au cours des derniers mois, l'AQP a multiplié ses interventions afin de rappeler l'importance stratégique du propane dans le bilan énergétique du Québec. La consommation québécoise représente 5,2 TWh, soit la production de deux grands complexes hydroélectriques. D'ailleurs, l'utilisation du propane joue un rôle stratégique au Québec, étant donné que pour un bon nombre d'usages agricoles, résidentiels ou industriels, il n'existe actuellement pas d'autres alternatives techniquement et économiquement réalistes.

Les membres de l'AQP se réjouissent par ailleurs de la décision gouvernementale de constituer une réserve stratégique afin de prévenir les situations où l'approvisionnement en propane deviendrait critique, comme nous l'avons vécu en 2019 alors que le service ferroviaire avait été interrompu. Cette réserve pourrait prochainement s'avérer précieuse, alors que les principaux syndicats représentant le secteur ferroviaire ont reçu récemment un mandat de grève.

La dernière année a aussi été marquée par les initiatives de certaines municipalités visant à interdire l'utilisation de sources d'énergie fossile pour le chauffage des bâtiments. L'AQP s'est positionnée rapidement dans ce débat alors que son président, Daniel Harrisson, publiait une lettre ouverte en novembre 2023. À cette occasion, il demandait au gouvernement du Québec d'agir pour éviter une réglementation municipale précipitée en courtepointe qui mettrait en péril la stabilité énergétique du Québec.

Avec l'adoption du PL 41 (loi visant à améliorer la performance des bâtiments neufs et existants afin d'accélérer leur décarbonation), le gouvernement a tenu compte des mises en garde de l'AQP en adoptant un amendement exigeant que les règlements municipaux concernant l'utilisation du gaz soient soumis à l'approbation du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (article 30).

Cette modification permettra à l'AQP de proposer des solutions qui permettront de faciliter la production de propane vert au Québec, et ce, de manière à contribuer positivement à l'atteinte de nos objectifs énergétiques et climatiques.

Au cours des prochains mois, l'AQP intensifiera ses efforts afin de consolider la position stratégique du propane et de promouvoir la production de propane renouvelable au Québec. Ainsi, au même titre qu'il a soutenu la filière du gaz naturel renouvelable (GNR), l'AQP considère qu'il serait avantageux pour le Québec que le gouvernement investisse dans le développement du propane vert.

« L'AQP souhaite s'inscrire dans une démarche constructive et ouverte, prête à collaborer avec tous les acteurs pour que le Québec progresse vers un avenir énergétique durable et innovant. C'est dans l'union des forces et des idées que nous parviendrons à une transition équilibrée, bénéfique pour tous », a déclaré le président de l'AQP, Daniel Harrisson.

Produit à partir de sources renouvelables telles que la biomasse ou les déchets, il faut rappeler que le propane vert génère 80 % moins de GES. Dans ce contexte, l'AQP considère que le développement de cette filière fait partie des solutions incontournables pour faire face à la crise climatique. C'est pourquoi elle réitère aujourd'hui son engagement à collaborer pleinement avec l'industrie, les utilisateurs et le gouvernement pour réduire les GES.

