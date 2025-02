TELUS et l'Administration aéroportuaire de Calgary ont conclu une entente sans précédent de 10 ans, établissant de nouvelles normes en matière d'innovation et d'excellence opérationnelle dans les aéroports

CALGARY, AB, le 12 févr. 2025 /CNW/ - TELUS et l'Administration aéroportuaire de Calgary s'associent dans un partenariat novateur de 10 ans qui fera de l'Aéroport international de Calgary (YYC) le tout premier au Canada à se doter d'un réseau mobile privé 5G haute performance. Ce réseau ultrarapide et à faible latence assurera une connectivité uniforme et de haut niveau dans l'ensemble de l'aéroport. À titre de chef de file canadien en matière de réseaux mobiles privés et en tant que société à l'origine du déploiement du plus important réseau 5G privé au pays, TELUS apporte une expertise éprouvée à cette initiative novatrice, qui place YYC parmi les aéroports à la croissance la plus rapide au Canada, en le positionnant comme un pionnier de l'infrastructure d'aviation numérique.

Ce déploiement inédit servira d'assise aux innovations technologiques futures, en plus d'améliorer l'expérience des voyageurs et de rationaliser les opérations aéroportuaires.

« À YYC, nous nous concentrons sur l'avenir du voyage, déclare Megan Gupton, directrice principale de l'information à l'Administration aéroportuaire de Calgary. Nous sommes fiers de nous associer à TELUS pour mettre au point cette solution de réseau innovante pour le transport aérien canadien. Avec l'accélération du virage numérique et la nécessité de moderniser notre réseau, cette infrastructure améliorera l'expérience des voyageurs et nous permettra de répondre plus efficacement à la demande future. Les connexions fixes et le Wi-Fi ne suffiront pas. La dernière génération de réseaux privés 5G est nécessaire pour accroître la productivité, la résilience et la durabilité. »

La solution novatrice maximise l'infrastructure aéroportuaire existante de TELUS tout en apportant de nouvelles améliorations à la couverture à l'intérieur et à l'extérieur de l'aérogare, assurant ainsi une couverture sans fil complète pour tous les utilisateurs de l'aéroport.

« Ce partenariat avec l'Aéroport international de Calgary (YYC) témoigne de l'engagement de TELUS à mettre en valeur l'avenir numérique du Canada, affirme Navin Arora, vice-président à la direction, TELUS, et président, TELUS Solutions d'affaires. En mettant en place le premier réseau mobile privé à l'échelle d'un aéroport, nous ne faisons pas qu'améliorer les opérations actuelles, nous créons une plateforme pour l'innovation continue qui améliorera l'expérience de voyage et l'efficacité opérationnelle pour les années à venir. Cette collaboration établit une nouvelle norme pour les infrastructures intelligentes au Canada et renforce notre position de chef de file mondial dans la construction de réseaux de calibre mondial. »

Le réseau mobile privé sera déployé par étapes et la mise en œuvre initiale aura lieu le 1 er mai 2025. Ce projet phare devient la nouvelle référence en matière de technologie aéroportuaire au Canada et crée un modèle de transformation numérique dans les infrastructures essentielles.

Pour en savoir plus sur les réseaux mobiles privés de TELUS, demandez à parler à un expert .

Pour connaître les dernières nouvelles concernant l'Aéroport international de Calgary (YYC), visitez le www.yyc.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de 76 millions de personnes du monde entier grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses 140 000 membres de l'équipe ont versé 1,7 milliard de dollars et ont effectué 2,2 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde. Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram (@Darren_Entwistle ).

À propos de l'Administration aéroportuaire de Calgary

L'Administration aéroportuaire de Calgary est une organisation sans but lucratif constituée en vertu de la Regional Airports Authorities Act (Alberta). L'Administration est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'Aéroport international de Calgary (YYC) et de l'Aéroport de Springbank. L'engagement de l'Autorité en matière de sécurité demeure une priorité absolue. Nos aéroports sont d'importants moteurs économiques pour la ville, la région et la province, soutenant des milliers d'emplois et générant plusieurs milliards de dollars au titre du PIB grâce à l'activité économique associée. L'Administration est également fière de figurer parmi les meilleurs employeurs de l'Alberta en 2024.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Sacha Gudmundsson

Relations publiques de TELUS

[email protected]

Jill Sawyer

Communications de YYC

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.