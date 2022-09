Près de 50 acteurs du secteur aérospatial québécois se mobilisent pour susciter l'intérêt de la relève

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec et près de 50 joueurs du secteur aérospatial se sont regroupés pour faire face au défi de pénurie de main-d'œuvre. Dans le cadre de la Semaine internationale aérospatiale qui se tient au Palais des congrès de Montréal, le collectif lance une campagne de sensibilisation majeure pour attirer et retenir la relève en aérospatial.

Des besoins de main-d'œuvre grandissants

Le secteur aérospatial québécois devra combler plus de 38 000 emplois d'ici les 10 prochaines années. Selon le dernier recensement du Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatial (CAMAQ), plus de 30 catégories de postes professionnels sont ou seront en pénurie d'ici 2 ans. De l'ingénierie à la production en passant par la maintenance, de multiples emplois sont à pourvoir dans les entreprises québécoises.

« Au Québec, les 210 entreprises du secteur regroupent actuellement plus de 35 000 emplois et entendent bien croître dans les années à venir. En se mobilisant autour de cette campagne pour attirer les talents, les membres de la grappe illustrent leur objectif commun : trouver des solutions concrètes pour renforcer notre bassin de talents, l'un des piliers fondateurs du secteur. » souligne Steeve Lavoie, Président du conseil d'administration d'Aéro Montréal et Président et Chef de la direction de Bell Textron Canada Ltée.

En travaillant avec l'agence Bleu blanc rouge, le collectif a misé sur une approche disruptive pour attirer la relève. Elle proposera une campagne majoritairement numérique qui intégrera pour la première fois des influenceurs et qui mettra en lumière des travailleurs de l'industrie.

La promesse d'un environnement durable

À travers cette campagne, les joueurs du secteur entendent aussi valoriser la transformation de l'industrie engagée depuis plusieurs années. L'initiative soulignera les efforts engagés par les acteurs du secteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour proposer des environnements de travail plus inclusifs et plus diversifiés. Une portion de cette campagne s'adressera d'ailleurs spécifiquement aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui souhaitent rejoindre le secteur.

« En phase avec les défis de société du moment, l'industrie mise sur de nouveaux modes de propulsion, des carburants alternatifs, de nouveaux matériaux ou encore de nouvelles structures d'aéronefs. Les étudiants et travailleurs qui rejoindront l'industrie dans les prochaines années auront le plaisir de vivre l'effervescence d'une industrie qui concrétisera sa transformation. » souligne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« En concentrant plus de 75 % de la recherche et développement (R-D) canadienne, le secteur aérospatial québécois se positionne déjà comme une industrie de choix pour proposer les emplois stimulants qui révolutionneront l'aérospatiale à l'échelle mondiale. En veillant à asseoir l'importance de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans nos organisations, nous démontrons à la relève qu'en plus de proposer des emplois d'avenir, nous créons des environnements de travail propices à leur développement » ajoute Hélène V. Gagnon, membre du Conseil d'administration d'Aéro Montréal et cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes à CAE.

La campagne de recrutement a été réalisée par Aéro Montréal en collaboration avec AAR Corp, Abipa international, Aéroports de Montréal, Airbus Canada, Air Transat, Altitude Aérospace, APN, Avianor, Avior, Bell Textron Canada Ltée, CAE, CAMAQ, CFP des moulins, CMC Électronique, Collins Aerospace, CRIAQ, CS Group, Delastek, Desjardins, École des métiers de l'aérospatiale de Montréal (ÉMAM), École nationale d'aérotechnique (ÉNA), Flying Whales, le Fonds de solidarité FTQ, GE Aviation, Héroux-Devtek, Howmet Aerospace, Hutchinson, L3 Harris, Let's Warp, Lisi, Lockheed Martin, Marinvent, MDA, Groupe Meloche, MHIRJ, Mirabel, Optima Aéro, Polycontrols, Polytechnique Montréal, Pratt & Whitney Canada, Rolls-Royce, SAF+ Consortium, le Secrétariat à la condition féminine, Siemens energy, Sonaca, Stelia et Thales.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

