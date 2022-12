Aéro Montréal et EY Canada dévoile une étude sur la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'industrie aérospatiale canadienne

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal a dévoilé les grandes recommandations pour améliorer les pratiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans le secteur aérospatial. La présentation des conclusions de l'étude réalisée par la firme Ernst & Young LLP (EY Canada) s'est déroulée en présence de Monsieur Fitzgibbon, Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et Ministre responsable du Développement économique régional ainsi que plusieurs membres de l'industrie.

Un contexte peu favorable

La force d'un bassin de talents qualifiés et diversifiés constitue un puissant levier de performance pour l'industrie aérospatiale canadienne qui a contribué à hauteur de plus de 24 milliards de dollars au PIB en 2021. Pourtant, selon les résultats du sondage, l'accès limité à des travailleurs spécialisés constitue le principal défi que les employeurs doivent aujourd'hui relever. Près de 38 % des répondants ont indiqué avoir de la difficulté à recruter.

Conscient que ce vivier pourrait être renforcé en favorisant les pratiques DEI, Aéro Montréal a souhaité travailler avec EY Canada pour dresser un état des lieux des pratiques du secteur. Véritable outil de travail et de référence, l'étude propose des recommandations concrètes pour accompagner le changement dans les organisations et incite à la mise en place de paramètres d'évaluation des efforts engagés.

Les faits saillants de l'étude

Le rapport - intitulé Réinventer son avenir en créant de la valeur pour les générations futures Perspectives du sondage 2022 sur la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'industrie aérospatiale canadienne - présente six grandes propositions d'intervention, notamment : 1) Créer un lieu de travail inclusif et sain sur le plan psychologique; 2) Établir des directives officielles; 3) Planifier des communications sur la diversité, l'équité et l'inclusion, à l'échelle interne et externe; 4) Montrer l'exemple; 5) Faire preuve de transparence; et 6) Établir des critères de suivi.

« Plus de 38 000 postes seront à pourvoir d'ici 10 ans dans ce secteur au Québec. Ces talents de demain aspirent à travailler pour des employeurs qui sont à l'avant-garde en matière de durabilité et qui favorisent une culture axée sur les questions de diversité, d'équité et d'inclusion. Pour augmenter leur chance d'attirer et de maintenir en poste les meilleurs talents, il est primordial que nos membres intègrent rapidement tous les aspects de la DEI. À travers cette étude et l'initiative Propulsion relève inclusive, Aéro Montréal se donne les moyens d'accompagner les entreprises du secteur dans ces changements profonds mais nécessaires pour nos organisations. »

Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale, Aéro Montréal

Une initiative collaborative

Réalisé en collaboration la firme Ernst & Young, ces recommandations tiennent compte des commentaires et des suggestions recueillies auprès de 438 employés de l'industrie aérospatiale. Plus de 11 entretiens auprès de 14 professionnels issus de petites, moyennes et grandes entreprises de l'industrie aérospatiale ont également été menés.

«L'aérospatiale a longtemps été une industrie dominée par les hommes - et cette réalité a maintenant un impact sérieux sur la croissance, l'évolution et la durabilité futures du secteur au Canada. L'homogénéité fait courir à l'aérospatiale un risque sérieux de perdre les avantages qu'une industrie fondée sur la DEI peut offrir. Pour bénéficier de toute la puissance de la diversité d'opinion, les organisations doivent se focaliser sur les facteurs sous-jacents pour recruter et retenir les meilleurs talents dans un monde où les gens doivent être valorisés et célébrés pour les compétences, les expériences et les origines uniques qu'ils apportent chaque jour. À travers cette étude, nous voyons qu'il va falloir un bon mélange de changements comportementaux et systémiques pour améliorer l'inclusion et construire l'avenir de l'industrie. Commençons dès maintenant. »

Antoine Mindjimba, Associé d'EY Canada

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans les services de certification, de consultation, juridiques, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

