L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que la confiance financière des Canadiens reste stable alors qu'elle chute chez les Américains

Les Canadiens de la génération Z sont de plus en plus inquiets de la hausse du coût du logement

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW/ - Selon les résultats d'une nouvelle étude de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, la confiance financière des Canadiens est restée stable au cours de la dernière année, plus du tiers (39 pour cent) des consommateurs canadiens continuant à penser qu'ils améliorent leurs finances. Comme au trimestre dernier et il y a un an, plus des trois quarts (76 pour cent) des consommateurs canadiens ont confiance en leur situation financière actuelle et 55 pour cent améliorent leurs finances en continuant à se fixer des objectifs financiers et à les atteindre. En revanche, la confiance financière n'a cessé de diminuer chez les consommateurs américains, revenant à des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis le début de 2021.

Alors que les taux d'inflation atteignent leur plus haut niveau en trois décennies et que les prix de l'immobilier continuent de grimper au Canada, l'indice montre également que la génération Z s'inquiète davantage des coûts du logement comparativement au trimestre précédent, avec une augmentation de cinq points. Le coût du logement reste un obstacle majeur à l'amélioration des finances, avec une hausse de trois points ce trimestre.

« Il est encourageant de constater que les Canadiens ont encore confiance en leur situation financière et que plus de la moitié d'entre eux continuent de se fixer des objectifs financiers et de les atteindre, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Banque de Montréal. Malgré cette confiance, il n'est pas surprenant de constater que la flambée des coûts du logement inquiète les jeunes Canadiens. Que les consommateurs aient confiance en leurs finances ou qu'ils ressentent les effets de l'inflation et de la hausse des coûts du logement, nous les encourageons à rencontrer un planificateur financier de BMO pour obtenir des conseils sur les meilleures façons d'épargner et de trouver une solution adaptée à leur situation particulière. »

Pour aider à soulager l'anxiété des consommateurs, BMO offre une garantie de taux hypothécaire de 130 jours une fois le prêt hypothécaire préétabli, la plus longue période de garantie hypothécaire parmi celles de toutes les grandes banques canadiennes. Cela signifie que si les taux montent, le client peut conserver son taux initial plus bas, et s'ils baissent, BMO honorera le nouveau taux plus bas. »

BMO propose les conseils suivants pour aider les Canadiens à garder confiance et à apaiser leurs inquiétudes quant aux coûts du logement :

Automatisez votre épargne dans un compte d'épargne : Le fait d'avoir de l'argent (idéalement 10 pour cent) automatiquement déduit de votre salaire permet d'épargner pour les dépenses imprévues - y compris la hausse des factures mensuelles.

Le fait d'avoir de l'argent (idéalement 10 pour cent) automatiquement déduit de votre salaire permet d'épargner pour les dépenses imprévues - y compris la hausse des factures mensuelles. Réinitialisez vos budgets mensuels en fonction des factures récentes : Le coût de l'inflation étant répercuté sur les consommateurs, les factures ne peuvent qu'augmenter. Réexaminez votre budget mensuel sur la base des factures récentes pour obtenir une vue actualisée de votre situation financière actuelle.

Le coût de l'inflation étant répercuté sur les consommateurs, les factures ne peuvent qu'augmenter. Réexaminez votre budget mensuel sur la base des factures récentes pour obtenir une vue actualisée de votre situation financière actuelle. Profitez des programmes d'aide à l'achat d'une première propriété : Examinez les programmes ou les mesures incitatives visant à aider les acheteurs d'une première maison, comme le Programme de mise de fonds empruntée assurée de BMO ou les incitatifs gouvernementaux comme le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété et le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves.

Examinez les programmes ou les mesures incitatives visant à aider les acheteurs d'une première maison, comme le Programme de mise de fonds empruntée assurée de BMO ou les incitatifs gouvernementaux comme le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété et le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves. Demandez conseil : Établissez ou révisez votre plan financier pour vous assurer que vos objectifs d'épargne et de dépenses sont toujours sur la bonne voie et ajustez-le si nécessaire.

La confiance financière des Américains chute

L'indice montre une baisse constante de la confiance financière des Américains depuis le milieu de l'année dernière et est en baisse de trois points par rapport à la fin de l'année. La confiance financière des Américains, en particulier ceux âgés de 18 à 24 ans, a connu une baisse significative par rapport au quatrième trimestre de 2021. Seulement 65 pour cent des personnes âgées de 18 à 24 ans se sentent confiantes à l'égard de leurs finances, en baisse par rapport à 75 pour cent au dernier trimestre de 2021 et par rapport à 75 pour cent de tous les groupes d'âge interrogés ce trimestre.

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage détaillé dans ce document a été mené par Ipsos aux États-Unis du 7 au 28 janvier 2022. Un échantillon de 3 401 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

SOURCE BMO Groupe Financier

