L'Indicateur de santé publique : des données fiables et pertinentes sur l'état de santé au Québec

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut national de santé publique du Québec dévoile la mise en ligne de L'Indicateur de santé publique, un outil facilitant l'accès aux données les plus récentes sur l'état de santé de la population du Québec.

L'Indicateur est en fait une évolution de l'espace informationnel anciennement connu sous le nom de Santéscope. Cette nouvelle version, complètement repensée, est plus simple d'utilisation et offre davantage d'indicateurs paramétrables permettant d'apprécier l'évolution temporelle ainsi que les disparités selon le sexe, l'âge et entre les régions sociosanitaires, à l'aide de graphiques dynamiques. Certains indicateurs offrent également des comparaisons avec les autres provinces canadiennes, les états américains et d'autres pays.

Les données présentées permettent d'informer et d'outiller la population et les acteurs de divers secteurs d'activité et pourront soutenir la prise de décision et servir de levier pour l'action. Des outils accompagnent les indicateurs afin de faciliter leur interprétation et utilisation : des notes méthodologiques, un glossaire ainsi que de l'information sur le bon usage des comparaisons.

L'Indicateur de santé publique est un projet évolutif. Les données qu'on y retrouve sont les plus récentes disponibles et seront mises à jour lorsque de nouvelles données seront accessibles. Les développements se poursuivront et de nouveaux indicateurs s'ajouteront progressivement. À terme, ce sont près de 100 indicateurs portant sur des thèmes variés qui seront disponibles.

Le contenu de L'Indicateur continuera de s'enrichir, consultez-le souvent!

SOURCE Institut national de santé publique du Québec

Pour information : Institut national de santé publique du Québec, [email protected]