Une recherche financée par Cœur + AVC examine les consultations à l'hôpital et au service des urgences

TORONTO, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Une nouvelle étude financée par Cœur + AVC révèle que le nombre annuel d'AVC au pays est passé à 108 707, soit environ un toutes les cinq minutes. Cette statistique met en lumière le besoin de solides systèmes de soins, de traitement et de rétablissement liés à l'AVC à l'échelle nationale, ainsi que le besoin d'une meilleure prévention.

Dans le cadre de l'analyse fondée sur des données administratives d'hôpitaux, on a estimé le nombre d'AVC entraînant une consultation à l'hôpital ou au service des urgences au pays entre 2017 et 2018.

« Notre étude nous a permis de dresser le portrait le plus complet des consultations à l'hôpital ou aux urgences en raison d'un AVC au pays », affirme Jessalyn Holodinsky, boursière de recherches postdoctorales à l'Université de Calgary et principale autrice de l'étude. « Nous avons examiné des données provenant de toutes les provinces, et nous avons créé des modèles pour confirmer nos calculs et tenir compte des secteurs où les données étaient manquantes. »

L'âge est un facteur de risque d'AVC; étant donné le vieillissement d'une grande partie de la population, le nombre d'AVC a augmenté et continuera de croître. Un AVC peut survenir à n'importe quel âge, et un nombre croissant de personnes plus jeunes en subissent.

« Ces nouveaux renseignements nous aideront à orienter la planification des systèmes de santé », déclare le Dr Michael Hill, directeur médical principal du Cardiovascular Health and Stroke Strategic Clinical Network, Alberta Health Services, et auteur en chef de l'étude. « Vu que le nombre d'AVC continue d'augmenter, les services médicaux d'urgence et les hôpitaux doivent être prêts à répondre à la demande, afin de garantir que les patients reçoivent les soins appropriés en temps opportun et obtiennent les meilleurs résultats possibles. »

Le module sur la prise en charge de l'AVC en phase aiguë des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC (publiées aujourd'hui) contient d'importantes mises à jour relatives à la prise en charge et aux traitements de l'AVC, ainsi qu'à d'autres aspects des soins.

Dans la mesure où les AVC sont moins souvent mortels, le nombre de personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC est passé à 878 000 au pays. L'AVC est l'une des plus importantes causes d'incapacité chez les adultes : la moitié des gens qui vivent avec les séquelles d'un AVC ont besoin d'aide dans leurs activités quotidiennes (se nourrir, se laver, s'habiller, aller à la toilette ou se déplacer).

« À l'échelle nationale, les hôpitaux fournissent d'excellents soins en ce qui a trait à l'AVC en phase aiguë », dit Patrice Lindsay, directrice, Systèmes de santé chez Cœur + AVC, et l'une des autrices de l'étude. « Nous devons améliorer l'accès à la réadaptation et à d'autres services pour les personnes qui vivent avec les séquelles d'un AVC et pour leurs aidants. Nous devons nous assurer qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin pour se rétablir au mieux. Il faut aussi mettre davantage l'accent sur la prévention. »

Cœur + AVC collabore avec des partenaires partout au pays afin d'accélérer les progrès liés à l'AVC, en finançant des recherches, en sensibilisant la population, en favorisant le changement dans les systèmes de soins de l'AVC et en militant pour l'amélioration des politiques en matière de santé.

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre l'AVC et les maladies du cœur depuis 70 ans.

Renseignements: Kate Comeau (elle, la), Conseillère en communications, Mission, Cœur + AVC, T 902-932-7606, C [email protected]