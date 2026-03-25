L'incertitude des approvisionnements entraine la fin d'une autre scierie au Québec - à Saint-Joseph-de-Kamouraska

RIMOUSKI, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - La très grande incertitude qui plane au sujet de l'approvisionnement en bois force la fermeture d'une nouvelle scierie au Québec : celle du Groupe Lebel, à Saint-Joseph-de-Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent.

L'échec de la réforme du régime forestier par le gouvernement de la CAQ pèse lourd dans la balance. À cela s'ajoutent les tarifs instaurés par l'administration Trump, à la hauteur de 45 % sur le bois québécois exporté aux États-Unis.

Face à cette tempête, une seule réponse provient tardivement du gouvernement du Québec : la fin des redevances sur le bois de la forêt publique conjuguée à l'abolition du Bureau de mise en marché des bois. Ce dernier geste risque cependant de compliquer l'approvisionnement de plus petits joueurs, qui n'ont pas suffisamment de contrats en bois de la forêt publique et qui n'ont plus accès à cette possibilité pour en acheter davantage.

« Notre usine manque de bois, c'est déplorable, on est quand même dans une région forestière. On se sent abandonnés », déplore le président du Syndicat des travailleurs du sciage de Kamouraska-CSN, Francis Dubé. C'est une dizaine de travailleuses et de travailleurs qui perdent définitivement leur emploi maintenant, même si l'usine était à l'arrêt depuis février 2025.

L'employeur rappelle que ce moulin était capable de scier 170 000 mètres cubes, mais qu'elle n'en sciait pas plus de 60 000 mètres cubes avant sa fermeture, par manque d'approvisionnement. Évidemment, cette faible production empêchait la scierie de Saint-Joseph de faire ses frais. L'employeur a donc fait le choix de la fermer.

L'hémorragie continue

En plus de la scierie du Groupe Lebel, c'est aussi l'usine de papier F.F. Soucy, de Rivière-du-Loup, qui a mis fin à ses activités, puisqu'elle recevait ses copeaux de la scierie de Saint-Joseph-de-Kamouraska. On se rappelle également les fermetures relativement récentes des scieries de Saint-Ludger-de-Milot et de Val-d'Or. Plusieurs usines sont quant à elles arrêtées pour une durée indéterminée, comme celles d'Outardes et de Béarn. Sans compter les autres, où les employé-es ne sont pas représentés par la CSN et qui ont également mis fin à leurs activités ces dernières années.

Qui va s'occuper des communautés forestières ?

« Il faut arrêter l'hémorragie. Le gouvernement doit enfin préciser ce que deviendra l'industrie forestière à moyen et à long terme et doit établir un plan pour la diversification des usines qui ne pourront plus être approvisionnées en bois comme avant. Ça fait des années qu'on le demande. Il faut que la nouvelle ou le nouveau premier ministre ou encore le prochain gouvernement entendent enfin les régions forestières », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Les mesures proposées récemment sur les redevances payées par les forestières ne suffisent pas à rassurer l'industrie. Il faut une stratégie globale d'un côté et une aide à court terme de l'autre », ajoute le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

« C'est encore un dur coup pour notre économie régionale. Nos communautés forestières méritent mieux », déplore quant à elle Liette Ross, la présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment les usines de Kénogami et d'Alma.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN regroupe près de 110 syndicats qui représentent plus de 10 000 membres dans tous les secteurs d'activités.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, [email protected], 514 966-4380