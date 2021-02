L'improvisation du gouvernement vient d'atteindre son paroxysme pour les hôteliers

QUÉBEC, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec grande déception que l'industrie hôtelière a appris aujourd'hui qu'elle ne pourra pas ouvrir les piscines, jeux d'eau, et spa dans leurs établissements.

L'Opposition officielle décrit fortement cette décision prise en catimini par le gouvernement caquiste dans les dernières heures comme étant incohérente.

« Je suis scandalisée de voir le peu de respect de la CAQ à l'égard de nos hôteliers et hôtelières du Québec. Après plusieurs mois difficiles, la plupart voyaient une lueur d'espoir à l'horizon avec la semaine de relâche. Coup de théâtre, c'est cet après-midi seulement qu'ils apprennent que l'un de leur attrait ne sera pas disponible durant cette période. Voici encore une fois, un triste exemple d'improvisation, de manque de transparence et du peu de considération pour nos familles et nos entrepreneurs du Québec. Nous demandons des explications de la part du gouvernement. »

- Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Tourisme

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du Leader de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]