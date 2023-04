L'implication de Paul Evra honorée par une médaille de l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 1er avril 2023 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire et député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, a remis ce vendredi une médaille de l'Assemblée nationale au directeur général du Centre Lasallien, Monsieur Paul Evra, à l'occasion de ses quinze années d'implication auprès de la jeunesse montréalaise.

« Paul et son équipe créent un espace où les jeunes peuvent se construire à partir de modèles qui leur ressemblent, des modèles de citoyenneté qui leur donnent à leur tour le goût de s'engager. Ils savent que si les jeunes ont la possibilité de réaliser leurs projets entre ces murs, ils partent sur un meilleur pied pour aller au bout de leurs rêves. Derrière la façade du Centre Lasallien, il y a des liens qui se tissent et qui renforcent notre tissu social, la communauté tissée serrée de Saint-Michel », a souligné Gabriel Nadeau-Dubois.

La médaille de l'Assemblée nationale est une marque de reconnaissance citoyenne décernée aux citoyennes et aux citoyens qui se distinguent par leur implication dans la communauté. Étaient également présentes lors de la remise la mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, ainsi qu'une collaboratrice de longue date de Monsieur Evra, Madame Anie Samson.

« Je suis vraiment honoré! Je dois partager ce prix avec mon équipe parce que sans eux, le Centre Lasallien ne serait pas ce lieu d'opportunités et d'accomplissements. Je partage aussi ce prix avec ma mère, qui est arrivée ici à 18 ans pour donner de l'espoir à ses futurs enfants. Je travaille maintenant tous les jours pour donner ce même espoir à des centaines d'enfants de mon quartier à travers l'éducation et l'alimentation. Le rêve du Centre Lasallien c'est que plus jamais un enfant à Saint-Michel ne manque un repas, plus jamais un enfant de Saint-Michel n'ait pas une éducation de qualité », a déclaré Paul Evra lors de la remise de la médaille.

Le parcours de Paul Evra

Depuis son élection en 2007 à titre de plus jeune commissaire scolaire de la Commission scolaire de Montréal, Paul Evra se distingue par quinze ans d'engagement social et communautaire auprès des jeunes. Paul a siégé sur de nombreux conseils d'administration, dont Déjeuner pour apprendre, l'Alliance théâtrale haïtienne, la Fondation Hassoun Camara, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et l'Institut Pacifique. Cet entraîneur de soccer chevronné a dirigé la Fondation Didier Drogba en 2017 et cumule plusieurs prix en reconnaissance de son engagement; il obtient entre autres la Reconnaissance 2021 de la Banque TD. Il est actuellement directeur général du Centre Lasallien, dans le quartier Saint-Michel, où se déroule chaque année le désormais mythique BBQ du directeur.

