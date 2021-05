L'impasse demeure chez ArcelorMittal : la grève se poursuit

SEPT-ÎLES, QC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est toujours l'impasse dans le conflit chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord. La rencontre tenue cet après-midi n'a pas permis d'en arriver à un dénouement. La grève des 2500 syndiqués d'ArcelorMittal à Fermont et Port-Cartier se poursuit.

Les parties se rencontraient aujourd'hui en après-midi pour la première fois depuis le début du conflit le 10 mai dernier. « La séance de cet après-midi a permis de constater qu'il n'y a pas de terrain d'entente possible à l'heure actuelle. La grève se poursuit donc dans l'ensemble des installations d'ArcelorMittal à Fermont et à Port-Cartier », explique le coordonnateur du Syndicat des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos représente 2500 travailleurs et travailleuses de la compagnie ArcelorMittal Mine Canada à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake, réunis au sein des sections locales 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401-FP. Ces derniers ont déclenché une grève générale illimitée le 10 mai dernier.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy (Montréal), 514 774-4001, [email protected]; Bureau des Métallos sur la Côte-Nord, 418 962-2041

Liens connexes

https://www.metallos.org/