L'immigration permanente et temporaire demeure essentielle au recrutement pour près de la moitié des PME québécoises

QUÉBEC, le 7 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion des auditions publiques sur « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029 », la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile les résultats d'un sondage mené auprès de dirigeants de PME québécoises. Les résultats du sondage de la FCEI parlent d'eux-mêmes :

Près de la moitié des PME québécoises (44 %) considèrent l'immigration importante pour les besoins de recrutement;

3 PME sur 5 sont en faveur d'une augmentation des seuils d'immigration permanente pour offrir l'accès à la résidence permanente aux travailleurs temporaires;

56 % des PME craignent que la réduction proposée des seuils d'immigration ait un impact sur l'économie de leur région administrative;

Les propriétaires de PME sont quasi unanimes (86 %) sur l'idée que les gouvernements fédéral et du Québec doivent améliorer leur collaboration en matière d'immigration.

« Fermer en même temps le robinet de l'immigration temporaire et permanente ne se fera pas sans conséquences car la moitié des PME ont besoin de ces candidats pour leurs besoins de recrutement. N'oublions pas que le nombre de nouveaux arrivants reste insuffisant pour combler les postes vacants dans une dizaine de régions administratives. Ce sont donc les petites entreprises et les régions qui seront les premières victimes d'une politique de réduction trop restrictive des seuils d'immigration », commente François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

La pénurie de main-d'œuvre perdure et a un impact négatif sur les PME

La FCEI a rappelé en commission parlementaire que la pénurie de main-d'œuvre existe toujours et continue de fragiliser grandement les petites et moyennes entreprises. Bien que le nombre de postes vacants ait diminué depuis le sommet historique de 2022, il reste 70 % plus élevé qu'il y a dix ans. Ajoutons que selon les données du Baromètre des affairesMD du mois de septembre, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée limite les ventes ou la production pour près de la moitié des PME québécoises (45 %).

La FCEI propose au gouvernement de créer une réelle passerelle pour donner accès à la résidence permanente aux travailleurs étrangers temporaires présents depuis au moins 18 mois, y compris pour les emplois dits peu qualifiés. Les données indiquent que le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) a permis aux entreprises de combler des postes stratégiques pour leur organisation. Maintenant, 90 % des PME ayant recours au programme, affirment ne pas pouvoir remplacer ces travailleurs avec la main-d'œuvre locale et 18 % disent que la survie de leur entreprise est à risque s'ils perdent ces travailleurs stratégiques.

« Le programme des travailleurs étrangers temporaires a réellement réussi à régionaliser l'immigration, là où les gouvernements successifs ont tenté d'agir depuis tant d'années. Maintenant, les pouvoirs publics devraient s'assurer de ne pas renvoyer ces personnes talentueuses qui peuvent aider les entreprises et l'avenir de l'économie des régions. Il faut construire le pont pour offrir aux immigrants temporaires la possibilité de rester, pas le faire tomber. Pour cela, les PME et la population s'attendent à plus de la part de leurs gouvernements. Plus en matière de francisation et plus en matière de collaboration entre le fédéral et le provincial », conclut François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI continuera de travailler étroitement sur ce dossier hautement important et de partager la réalité du terrain des petites et moyennes entreprises du Québec avec les autorités gouvernementales.

Pour consulter le mémoire de la FCEI : https://www.cfib-fcei.ca/hubfs/advocacy/pdf/2025/08-Memoire-Planification-de-limmigration-QC-2026-2029.pdf

Méthodologie

Sondage Votre Voix de la FCEI, du 11 septembre 2025 au 25 septembre 2025. Résultats finaux : basés sur les réponses de 328 membres de la FCEI de la province du Québec, qui sont propriétaires de PME. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/- 5,4 %, 19 fois sur 20.

