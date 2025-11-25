Mise à jour économique : enfin une réduction du fardeau fiscal pour les PME

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue les mesures de réduction fiscale pour les PME de la mise à jour économique du Québec annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Économie, Eric Girard. Baisser la fiscalité des entreprises est la meilleure orientation pour aider les PME, ainsi que pour stimuler l'augmentation des salaires et investir dans l'économie de nos régions.

La FCEI souligne la baisse de 0,20 point de pourcentage du taux de cotisation au RRQ. Elle salue également la diminution de 13 % du taux de cotisation au RQAP, plus élevé que la baisse de 8 % annoncée en septembre dernier. Ces baisses de taxes sur la masse salariale entreront en vigueur le 1er janvier et aideront les PME à commencer la nouvelle année sur une note positive. Selon les données du gouvernement, en 2026, 421 M$ seront remis à 280 000 employeurs.

Cette mise à jour budgétaire confirme l'annulation de l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital des sociétés, qui faisait partie des demandes de la FCEI. Cette mesure représentera, selon le gouvernement, une réduction additionnelle du fardeau fiscal des entreprises de près de 1,1 G$ d'ici 2029-2030. De plus, la FCEI accueille positivement la prolongation pour une période additionnelle de cinq ans et la bonification des mesures d'amortissement accéléré mises en place en 2018. Cela aidera les PME à poursuivre leurs investissements pour améliorer leur productivité.

La FCEI souligne la belle surprise d'un congé temporaire de taxes sur la masse salariale pour les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche afin d'aider les entreprises touchées par la guerre tarifaire et stimuler le développement économique régional. Pour la FCEI, ce geste confirme qu'il est possible pour le gouvernement de se retirer de ce champ de taxation sur la masse salariale pour financer directement le Fonds consolidé.

La FCEI appuie le gouvernement dans son maintien du plan au retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

Par contre, la FCEI s'attriste de l'utilisation des surplus de 1,8 G$ du Fonds d'électrification et de changements climatiques (Fonds Vert) pour les appliquer au Fonds des générations. Les PME du Québec sont les seules au pays à payer une taxe carbone et elles réclamaient un retour fiscal. Le système actuel affecte négativement leur compétitivité.

« Enfin une réduction des taxes sur la masse salariale! Cela aidera les PME et retournera dans l'économie des régions. Soulignons aussi l'orientation d'un congé temporaire de cotisation au Fonds des services de santé pour les entreprises des secteurs agricole, forestier et de la pêche. C'est la voie à suivre pour permettre aux entreprises en difficulté d'avoir des marges de manœuvre pour agir selon leurs enjeux immédiats », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Selon une étude de la FCEI , les PME utiliseraient l'argent économisé d'une baisse du fardeau fiscal pour :

Augmenter la rémunération des employés (salaires, avantages sociaux, etc.) : 56 %

Rembourser la dette de l'entreprise : 54 %

Développer l'entreprise (innovation, augmentation de la production) : 46 %

Embaucher de nouveaux employés : 36 %

Baisse ou maintien des prix : 29 %

Pour relancer l'économie et les petites entreprises, il faut aller encore plus loin dans le prochain budget

Même avec ces baisses fiscales, les petites entreprises québécoises sont encore dans un environnement fiscal le plus défavorable du pays. À titre d'exemple, le Québec est la seule province où la taxe sur la masse salariale provinciale sur l'éducation ou la santé ne comprend pas d'exemption pour les petites entreprises. Nous sommes la seule province qui prélève une taxe pour certaines entreprises assujetties à la Loi sur les décrets de convention collective, une loi unique en Amérique du Nord. Le Québec est le seul à bloquer l'accès au taux d'impôt réduit aux plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction. Enfin, nos entreprises sont les seules du pays à devoir encore payer une taxe carbone. À cela s'ajoute l'augmentation des tarifs d'électricité, dopés par les investissements massifs des 10 prochaines années qui font partie de la vision économique du gouvernement québécois.

La FCEI demande au ministre des Finances, Éric Girard, et au premier ministre, François Legault, de poursuivre sur cette lancée de réduction fiscale et d'inclure dans le prochain budget des gestes concrets pour :

Alléger la fiscalité des petites entreprises;

Réduire les contraintes réglementaires, comme abolir la LDCC;

Limiter les hausses de coûts, notamment liées à la taxe carbone en l'abolissant.

« Il faut faire tomber les barrières supplémentaires uniques au Québec. Les PME demandent qu'on leur fasse confiance. Notre regard est tourné vers le prochain budget, le dernier du gouvernement avant les prochaines élections », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]