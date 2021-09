L'Illumination en Or pour Leucan

Pendant tout le mois de septembre, l'or, couleur du ruban associé à la lutte contre le cancer chez l'enfant, illuminera la vie des familles aux prises avec le cancer pédiatrique. La population est invitée à s'afficher avec de l'or et à partager des photos de leur participation en identifiant @leucan et en utilisant le mot-clic #Leucan sur les médias sociaux. Les Québécois pourront notamment illuminer leur espace de vie d'un éclairage doré (terrasse, salon, extérieur de leur maison), porter des vêtements ou des bijoux dorés et partager les gabarits créés par Leucan sur les médias sociaux. Pour tous les détails, la population est invitée à visiter le www.leucan.qc.ca.

Des entreprises de partout au Québec joignent le mouvement

Dès le 1er septembre, plusieurs entreprises ainsi que des partenaires de longue date de Leucan de partout au Québec s'afficheront en or par solidarité aux familles aux prises avec le cancer pédiatrique : ATTITUDE; le Capitole de Québec; Chaussures Pop; le Complexe Desjardins à Montréal; le siège de social de Desjardins à Lévis; la Confédération des syndicats nationaux (CSN), partenaire du Camp Vol d'été Leucan-CSN; Est-ce qu'on te coiffe?; Fairmont le Château Frontenac; Hôtel Château Laurier; l'Hôtel de Ville de Sherbrooke; Hôtel Universel; LG Cloutier; Mode Choc; Planchers Mercier; Proxim, présentateur du Défi têtes rasées Leucan; la Société des arts technologiques (SAT); et la Tour du Stade olympique feront partie du mouvement.

Une campagne axée sur les étapes du parcours difficile vers la guérison

Comme l'explique Julie Veilleux, directrice des communications de Leucan, la campagne de sensibilisation sera axée sur les étapes du parcours imposé par le cancer pédiatrique. « Pendant toute la durée de cette épreuve, qui s'échelonne sur plusieurs années, les familles passent par plusieurs étapes et émotions douloureuses. La maladie les transforme à tout jamais. C'est pourquoi on invite les Québécois à se joindre au mouvement pour lancer à ces familles un message fort de solidarité et d'amour. » Consciente que cette épreuve est difficile pour tous les membres de la famille, Leucan les soutient et les accompagne à toutes les étapes de la maladie via de l'aide financière, du soutien psychologique, un accompagnement lors du retour à l'école, de la massothérapie, l'organisation d'activités pour briser l'isolement et des investissements en recherche en oncologie pédiatrique visant à améliorer le taux de survie et à diminuer les effets secondaires.

Zoë Morinville, une adolescente qui a bénéficié des services de Leucan, ayant elle-même traversé les étapes de la maladie incluant 839 jours de chimiothérapie, 24 ponctions lombaires, 3 pertes de cheveux et de nombreuses hospitalisations, agira comme porte-parole. « Du jour au lendemain, j'ai dû mettre ma vie sur pause. Fini, la natation. Fini, l'école en présence. Fini, la vie sociale. La première année, j'ai vécu isolée, je ne voyais même presque pas ma grande sœur. Dans ma chambre d'hôpital, je voyais sur mon téléphone tout ce que je manquais. » Aujourd'hui en rémission, la jeune survivante souhaite sensibiliser les gens à la cause.

Le cancer pédiatrique en 2021

Au Québec, près d'une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer pédiatrique ou de récidive ;

Les diagnostics sont en hausse de 0,4 % par année chez les 0 à 14 ans ;

La leucémie représente un tiers des cancers chez les enfants de 0 à 14 ans au Canada ;

70 % des enfants qui survivent à un cancer développeront des séquelles. 30 % en auront de sévères ;

Au Canada , les cancers pédiatriques sont responsables de plus de décès que toute autre maladie entre l'âge d'un an et l'adolescence.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

