L'Illumination en Or de Leucan pour le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - En septembre, Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer, souligne le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant. Afin de conscientiser la population sur les étapes du parcours vers la guérison, Leucan lance à nouveau l'Illumination en Or pour Leucan, un mouvement d'appui et d'admiration à l'endroit des familles touchées par la maladie. La population est invitée à s'afficher en or afin d'envoyer un message puissant d'espoir aux enfants atteints de cancer.

L'espoir brille aux quatre coins du Québec

Pendant tout le mois de septembre, l'or, couleur du ruban associé à la lutte contre le cancer chez l'enfant, illuminera la vie des familles aux prises avec le cancer pédiatrique. Leucan lance l'invitation à ses sympathisants d'envoyer un message de solidarité et d'amour aux enfants atteints de cancer en s'affichant avec de l'or et en partageant des photos de leur participation sur les médias sociaux.

Les Québécois sont invités à illuminer leur espace de vie d'un éclairage doré (terrasse, salon, extérieur de leur maison), à porter des vêtements ou des bijoux dorés et à partager les messages de Leucan sur toutes les plateformes de médias sociaux, incluant TikTok, où Leucan a fait son entrée.

En septembre, plusieurs entreprises s'illumineront en or partout au Québec : l'Aquarium de Québec; le Capitole de Québec; Chaussures Pop; le Centre des Congrès de Québec; le Centre des Congrès de Lévis; la Confédération des syndicats nationaux (CSN), partenaire du Camp Vol d'été Leucan-CSN; le Groupe Mach; IGA Outaouais; Go Sport; la Maison Simons; Mia Bijoux; Mode Choc; Proxim, présentateur du Défi têtes rasées Leucan; Pattison Affichage; le Rialto; et la Tour de Montréal feront vivre le mouvement.

S'illuminer en Or, c'est devenir un Défenseur des enfants atteints de cancer

Inspirée par le mouvement de solidarité de l'Illumination en Or, Leucan est heureuse présenter ses nouveaux Défenseurs dans un concept revampé où de l'ombre jaillit la lumière.

Afin de célébrer les 40 ans de l'Association en 2018, Leucan avait lancé Les Défenseurs, une campagne de sensibilisation signée par l'agence TAMTAM\TBWA. Cette année, Les Défenseurs reviennent en force avec une nouvelle gang dans un concept lumineux : « Après l'annonce du diagnostic, la famille tente de survivre à sa nouvelle réalité dans un quotidien assombri. Ce sont nos donateurs, bénévoles, employés, participants et partenaires qui redonnent de l'espoir à nos membres; ils sont le cœur de notre campagne. Tels des superhéros qui jaillissent au moment où nous en avons le plus besoin, les Défenseurs sont toujours là, prêts à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. » - Julie Veilleux, directrice des communications de Leucan.

Marie-Mai, marraine de Leucan et Défenseure depuis 2019, ajoute : « Les Défenseurs sont des gens comme vous et moi qui donnent de leur temps, qui s'investissent de près ou de loin afin d'apporter leur aide aux familles touchées par le cancer. Tout le monde peut devenir un Défenseur. Faites comme moi et illuminez-vous en or en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. »

Pattison et Leucan recherchent un Défenseur lumineux

En plus de s'illuminer en Or pour la cause, Pattison Affichage s'associe à Leucan et lance l'initiative du Défenseur lumineux. Parmi toutes les personnes qui publieront leur illumination sur les médias sociaux, une sera sélectionnée et verra sa photo affichée sur le réseau numérique grand format de Pattison Affichage au Québec. Le gagnant de cette initiative sera annoncé le 10 octobre prochain.

Pour de plus amples renseignements sur Leucan et sur le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant, visitez le www.leucan.qc.ca

