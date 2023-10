La confiance des investisseurs à l'égard des représentants, des fonds communs de placement et des FNB demeure élevée, tandis que l'inflation continue d'avoir une incidence sur les placements

TORONTO, le 5 oct. 2023 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights ont publié aujourd'hui les résultats de leur sondage annuel auprès des investisseurs en fonds communs de placement canadiens et en fonds négociés en bourse, qui surveille la confiance et les comportements des investisseurs canadiens depuis 2006.

Le sondage porte sur la confiance des investisseurs, la valeur des conseils, l'investissement responsable (IR), les sources d'information financière, la compréhension et la satisfaction à l'égard des relevés annuels sur les frais et le rendement, les préférences en matière de transmission de documents et l'incidence de l'inflation.

« Le sondage annuel de Pollara nous fournit des renseignements précieux qui nous aideront à mieux comprendre ce qui est important pour les investisseurs. » a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'IFIC. « Il est encourageant de constater que les investisseurs continuent d'accorder une grande confiance aux représentants, surtout en période de volatilité des marchés et d'incertitude économique. »

« Ce sondage nous donne l'occasion d'en apprendre davantage sur la façon dont les investisseurs réagissent à l'évolution constante de la conjoncture. », a déclaré Lesli Martin, vice-présidente principale, Pollara Strategic Insights. « Les données peuvent aider les sociétés à prendre les bonnes décisions pour mieux conseiller les investisseurs qu'elles servent. »

Principales conclusions

Satisfaction à l'égard des représentants : La satisfaction à l'égard des représentants demeure très élevée; 92 % des investisseurs en fonds communs de placement ont indiqué être satisfaits de leur représentant, contre 91 % chez les investisseurs en FNB.

Évaluation des représentants : Les résultats d'évaluation des représentants ont augmenté par rapport à l'an dernier : 77 % des investisseurs en fonds communs de placement et 71 % des investisseurs en FNB affirment que leur représentant les incite à épargner davantage et à adopter de meilleures habitudes en matière de placement. De plus, 85 % des investisseurs en fonds communs de placement et 80 % des investisseurs en FNB se sentent plus sûrs d'atteindre leurs objectifs de placement lorsqu'ils font appel à un conseiller financier.

Confiance des investisseurs : La confiance demeure élevée, 90 % des investisseurs en fonds communs de placement et 91 % des investisseurs en FNB ayant indiqué qu'ils ont confiance envers les fonds communs de placement ou ont une confiance acceptable ou totale à l'égard de ceux-ci.

Relevés du MRCC2 : 56 % des investisseurs en fonds communs de placement et 66 % des investisseurs en FNB indiquent avoir reçu et lu leurs relevés annuels sur les frais et le rendement (relevés du MRCC2). De nouvelles questions cette année concernant le MRCC2 ont révélé une grande confusion au sujet des frais associés aux relevés. Seulement 21 % des investisseurs en fonds communs de placement et 26 % des investisseurs en FNB affirment correctement que certains frais de placement ne sont pas inclus dans leur relevé annuel des frais.

Transmission des relevés : La vaste majorité des investisseurs en fonds communs de placement et en FNB préfèrent recevoir tous leurs relevés de placement par voie électronique, invoquant une gestion plus facile, une réduction de l'encombrement et une incidence environnementale moindre.

Investissement responsable (IR) : Davantage d'investisseurs en fonds communs de placement (39 %) et en FNB (54 %) connaissent quelque peu ou très bien l'IR, soit une augmentation de 7 % et 4 % respectivement, par rapport à l'année passée.

Incidence de l'inflation : L'inflation continue de peser sur les investisseurs, mais moins que l'an dernier. 49 % des investisseurs en fonds communs de placement et 39 % des investisseurs en FNB investissent moins que d'habitude en raison de l'inflation, ce qui représente 5 % moins d'investisseurs en fonds communs de placement et en FNB qui ont fait cette déclaration par rapport à l'an dernier.

Le sondage de 2023 a porté sur 4 121 investisseurs en fonds communs de placement et 1 514 investisseurs en FNB.

Consultez le sondage complet sur le site de l'IFIC ou de Pollara Strategic Insights.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC réunit environ 150 organisations, dont des gestionnaires de fonds, des courtiers, des fournisseurs de services professionnels et de services administratifs. Il vise à renforcer l'intégrité du secteur des fonds d'investissement, favoriser la confiance du public à l'égard des fonds d'investissement et permettre aux investisseurs d'obtenir de bons résultats. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Site Web de l'IFIC

À propos de Pollara Strategic Insights

Fondé en 1980, Pollara Strategic Insights est un des principaux cabinets de recherche de plein exercice au Canada. Il est doté d'une équipe de chercheurs chevronnés passionnés par les études réalisées au moyen de solutions créatives et personnalisées concrètes. Pollara tire pleinement avantage de son ensemble complet de méthodes et de techniques d'analyse quantitative et qualitative de pointe pour fournir des conseils stratégiques appuyés par des études à un grand éventail de clients de tous les secteurs à l'échelle régionale, nationale et mondiale. Site Web de Pollara Strategic Insights

