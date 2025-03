L'élargissement du mandat renforce les activités de défense des intérêts, les points de vue et l'innovation au sein de l'industrie

TORONTO, le 24 mars 2025 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui qu'il a été renommé Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) pour rendre compte de l'élargissement de son rôle en tant que la voix principale des gestionnaires de fonds d'investissement, des courtiers en placement et en épargne collective et des intervenants des marchés des capitaux.

« Notre industrie évolue - nous devons en faire autant », a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'AMVI. « Cette transformation marque un jalon important. Notre nouvelle identité reflète notre mandat plus large, notre expertise plus poussée et notre engagement inébranlable envers nos membres. Nous sommes emballés par ce qui nous attend et nous continuerons à tisser des liens, à renforcer les pouvoirs d'action et à défendre les intérêts de nos membres avec détermination. »

Le changement de nom fait suite à l'expansion stratégique de la portée de l'AMVI visant à mieux servir l'ensemble de l'industrie des placements, ainsi que les intervenants des marchés des capitaux. Forte d'un passé de leadership dans le secteur qui remonte à 1962, l'association rehausse ses capacités pour la représentation sur la réglementation, pour les données et les renseignements sur les marchés et augmente ses soutiens opérationnels. L'AMVI se fait entendre davantage dans les discussions sur les politiques publiques, elle enrichit ses points de vue fondés sur les données à l'aide de nouvelles initiatives de recherche et publie plus d'informations sur l'industrie pour offrir à ses membres des avis stratégiques.

En outre, l'AMVI intensifie son engagement et sa collaboration avec les organismes de réglementation, les décideurs et les parties prenantes de l'industrie pour avoir un secteur des placements florissant et résilient qui stimule la croissance économique, favorise l'innovation et crée plus d'occasions pour tous les Canadiens.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape audacieuse vers l'avenir, a déclaré Judy Goldring, présidente du conseil d'administration de l'AMVI . Grâce à l'expansion de notre mandat et au lancement de notre nouvelle marque, nous sommes prêts à prendre les devants avec une énergie et une attention renouvelées, pour soutenir nos membres. Cela témoigne de la solidité de notre vision collective et, ensemble, nous continuerons de façonner l'avenir de notre industrie avec intégrité et un engagement partagé envers l'excellence. »

Consultez le site SIMA-AMVI.ca pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les faits saillants du parcours de l'AMVI.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association, anciennement l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements; elle supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour le compte de plus de 20 millions d'investisseurs et des marchés des capitaux canadiens. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

