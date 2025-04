TORONTO, le 4 avril 2025 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) accueille favorablement la récente discussion sur les politiques publiques concernant les stratégies d'épargne-retraite qui donneraient plus de souplesse financière aux personnes âgées à mesure qu'elles vieillissent. De plus en plus de Canadiens et de Canadiennes continuent à travailler au-delà de 60 ou 70 ans, ce qui souligne la nécessité de moderniser les politiques en la matière. Parallèlement, il est essentiel de mettre à jour les règles relatives à l'épargne-retraite pour aider les personnes âgées à gérer leur épargne de façon à mieux convenir à une espérance de vie plus longue.

L'AMVI appuie la proposition de relever l'âge (de 71 à 73 ans) auquel les Canadiens et Canadiennes doivent convertir leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER) en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) afin de donner aux personnes âgées plus de temps pour faire fructifier leur épargne. De plus, l'AMVI propose un autre changement de politique connexe : éliminer les retraits obligatoires pour les personnes qui détiennent 200 000 $ ou moins dans leur FERR, de manière à procurer aux personnes âgées la souplesse dont elles ont tant besoin.

« Les politiques d'épargne-retraite du Canada sont désuètes et ne tiennent pas compte des réalités financières d'aujourd'hui », a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l'AMVI. « Compte tenu du contexte économique difficile, le gouvernement fédéral devrait offrir aux personnes âgées une plus grande souplesse financière afin qu'elles puissent maximiser leur potentiel d'épargne. L'inflation, les droits de douane et la hausse des coûts des soins de santé rendent la vie de plus en plus coûteuse pour les Canadiens et les Canadiennes, en particulier les personnes âgées. En plus de la proposition visant à relever l'âge de conversion des REER, l'élimination des retraits obligatoires pour les personnes dont la valeur du FERR est inférieure à 200 000 $ donnerait aux personnes âgées l'occasion de mieux gérer le risque de marché et de protéger leur pécule pour répondre à leurs besoins à long terme. »

La nécessité d'une plus grande flexibilité

Les règles actuelles exigent des retraits obligatoires du FERR d'un investisseur l'année suivant l'ouverture de son compte, même si ces retraits ne sont pas nécessaires pour couvrir les frais de subsistance. Ces retraits forcés exposent l'épargne à un impôt inutile, ce qui peut accélérer l'épuisement des fonds de retraite.

En offrant plus de souplesse aux titulaires de FERR dont le solde est de 200 000 $ ou moins, les personnes âgées pourraient :

effectuer des retraits en fonction de leurs besoins financiers à long terme;

mieux gérer la volatilité des marchés et éviter de vendre des placements en période de repli financier;

faire en sorte que leur épargne dure plus longtemps afin d'accroître leur sécurité financière et leur résilience à la retraite.

Étant donné qu'environ 75 % des titulaires de FERR ont un solde de 200 000 $ ou moins, cette réforme offrirait aux personnes âgées un allègement et une souplesse considérables.

« Les Canadiens et les Canadiennes ne devraient pas être forcés de retirer leur épargne à un rythme qui ne reflète pas leurs besoins ou les conditions du marché », a déclaré M. Mitchell. « Nous exhortons tous les partis fédéraux à envisager cette réforme pratique et ciblée, ainsi que l'augmentation proposée de l'âge de conversion des REER. »

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements fait prospérer le secteur des placements au Canada. L'Association, anciennement l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), est maintenant le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs et les marchés de capitaux canadiens. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Association des marchés de valeurs et des investissements

Pour en savoir plus : Christine Harminc, Conseillère principale, Communications et Affaires publiques, [email protected], 416 309-2313