Lancement d'un partenariat : 100 000 $ pour aider à renforcer l'équité dans le sport

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Christine Sinclair, médaillée d'or olympique et détentrice du record de buts de tous les temps de la FIFA, à titre d'ambassadrice de la banque, ainsi qu'un montant de 100 000 $ que la banque offre pour soutenir le legs de la capitaine de l'équipe nationale visant à assurer l'équité dans le sport pour les générations futures.

Christine Sinclair, figure emblématique du soccer au Canada, lance un partenariat avec la Banque CIBC, qui fait un don de 100 000 $ pour soutenir son héritage d’équité dans le sport. (Groupe CNW/CIBC)

« Christine est une championne et une pionnière, et nous sommes impatients de l'aider à concrétiser son idée de créer un jeu équitable, aujourd'hui et pour la prochaine génération d'athlètes, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales à la Banque CIBC. Nous sommes fiers de ce partenariat qui constitue la prochaine étape du soutien qu'offre notre banque à ce sport incroyable, et nous nous engageons à aider à éliminer les obstacles auxquels font face les athlètes féminines tout en élargissant les possibilités pour tout le monde. La Banque CIBC encouragera haut et fort Christine et l'équipe nationale féminine de soccer du Canada lors de la prochaine Coupe du Monde féminine de la FIFA. »

Étoile reconnue mondialement et membre de l'Ordre du Canada, Christine Sinclair s'engage à assurer l'essor du sport tout en haussant continuellement la barre pour les athlètes féminines, tant sur le terrain qu'ailleurs.

« En plus de gagner sur le terrain, la victoire dans une carrière d'athlète, c'est de quitter le jeu dans un meilleur état qu'on l'a connu au départ, a indiqué Mme Sinclair. J'aspire à créer un avenir équitable pour la prochaine génération de joueuses de soccer, et je suis ravie de pouvoir compter sur le solide soutien de l'équipe CIBC. »

L'annonce d'aujourd'hui représente le plus récent engagement de la Banque CIBC à contribuer à l'essor du soccer au Canada.

L'an dernier, la Banque CIBC a conclu une entente de commandite pluriannuelle avec Canada Soccer et la Première ligue canadienne qui reflète la raison d'être commune des organisations, soit renforcer davantage la relation avec les amateurs de soccer au pays tout en appuyant la croissance du sport à l'échelle locale partout au Canada.

La banque est aussi un fier partenaire fondateur de Project 8, une initiative dirigée par Diana Matheson, médaillée olympique, qui vise à créer la ligue professionnelle de soccer féminin tant attendue au Canada à compter de 2025.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

