L'IA pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance pour l'agriculture canadienne

REGINA, SK, July 16, 2026 /CNW/ - L'adoption accélérée de l'intelligence artificielle (IA) pourrait être la clé pour renforcer la productivité, la résilience et la compétitivité mondiale du secteur agricole canadien. C'est ce qui ressort du plus récent rapport de Financement agricole Canada (FAC), intitulé L'IA et l'agriculture au Canada : Défis actuels et perspectives, développé en collaboration avec Deloitte Canada dans le cadre d'un programme de recherche plus vaste sur le sujet.

Le rapport met en lumière les solides fondements dont dispose le Canada pour jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'IA en agriculture, notamment grâce à des capacités de recherche de calibre mondial, à un système alimentaire qui inspire confiance à l'échelle internationale et à un écosystème de technologies agricoles en pleine expansion. Pourtant, l'utilisation de l'IA dans les exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires reste limitée et inégale, accusant un retard par rapport à d'autres industries et aux pays chefs de file dans ce domaine.

Au deuxième trimestre de 2025, seulement 1,8 % des entreprises agricoles canadiennes utilisaient l'IA, comparativement à 12,2 % dans les autres secteurs; seulement 61 % des entreprises des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse avaient adopté des technologies de pointe, ce secteur se classant au neuvième rang sur 12 industries. À l'échelle mondiale, le Canada se classe au 25e rang en matière d'investissement privé dans la recherche et le développement agricoles et accuse un retard par rapport à ses pairs du G7 en ce qui concerne l'adoption de l'IA.

« Les pays qui sont à l'avant-garde ont progressé plus rapidement grâce à des investissements coordonnés, à une solide collaboration entre les secteurs public et privé et à une gouvernance claire », affirme Darren Baccus, vice-président exécutif, Agroalimentaire, Alliances et FAC Capital. « Sans intervention, l'adoption demeurera fragmentée et le Canada risque d'accuser un retard encore plus important par rapport à ses concurrents mondiaux. »

Le rapport révèle que l'adoption de l'IA dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien n'est pas limitée par l'accès aux technologies, mais plutôt par des faiblesses systémiques. Une infrastructure numérique fragmentée, une connectivité limitée en milieu rural, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, des contraintes liées au capital et des cadres de gouvernance qui ont longtemps manqué de clarté constituent des obstacles majeurs à l'adoption de l'IA. La nouvelle stratégie nationale canadienne « L'IA pour tous » présente un plan visant à surmonter bon nombre de ces obstacles, ce qui crée un contexte propice pour que le secteur accélère l'adoption de l'IA.

Le rapport cerne quatre possibilités pour remédier à la situation :

renforcer la gouvernance des données et l'interopérabilité afin d'améliorer la confiance et de favoriser l'adoption à plus grande échelle des solutions d'IA;

accroître les investissements dans les infrastructures, le développement des talents et la commercialisation;

harmoniser les efforts des acteurs des secteurs public et privé au moyen de partenariats et de normes communes;

établir des cadres réglementaires clairs et cohérents afin de réduire l'incertitude et le risque.

« L'IA en agriculture n'est plus au stade expérimental; elle génère déjà une valeur mesurable dans l'ensemble du secteur », a déclaré Tina Beaudry, associée, Technologie et Transformation, chez Deloitte Canada. « De l'agriculture de précision à la santé animale en passant par la génomique et la robotique, les organisations utilisent déjà l'IA pour surmonter des défis opérationnels persistants. À mesure que son adoption s'accélère, l'IA peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités d'innovation et de productivité auparavant inaccessibles, renforçant la compétitivité mondiale du Canada dans le secteur agricole. »

« L'IA peut générer d'importantes retombées dans l'ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien, souligne M. Baccus. À l'échelle des exploitations agricoles, elle peut soutenir la prise de décisions éclairées, réduire les coûts des intrants et accroître les rendements en augmentant la précision des pratiques de gestion et les capacités de prévision. Dans l'ensemble de la chaîne de valeur, l'IA peut renforcer la coordination, améliorer la traçabilité et favoriser la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement capable de s'adapter aux changements. »

FAC a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars pour faire progresser les innovations en technologie agricole et a également réuni une coalition d'investisseurs composée de plus de 20 organisations qui s'engagent à consacrer 5 milliards de dollars à l'innovation agricole et agroalimentaire d'ici 2030. En soutenant des réseaux comme le Réseau AIVA, FAC contribue à faire évoluer l'innovation dans toute la chaîne de valeur en accélérant la commercialisation et en reliant les technologies prometteuses aux besoins réels du secteur. L'outil d'IA Racine et les logiciels AgExpert de FAC montrent comment des solutions numériques fiables et accessibles peuvent favoriser une meilleure gestion agricole et une prise de décision éclairée.

À propos de FAC

Principal prêteur à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada, FAC investit dans la réussite de l'industrie en favorisant l'innovation, la productivité et la durabilité. FAC offre à sa clientèle des solutions de financement et de capital, les logiciels de gestion AgExpert, ainsi que son expertise et ses relations au sein de l'industrie. À titre de partenaire de confiance et de société d'État à vocation commerciale qui réinvestit ses bénéfices dans l'agriculture et l'agroalimentaire, FAC joue un rôle essentiel dans la vigueur et la prospérité de l'industrie, et ce, au profit de toute la population canadienne. fac.ca

SOURCE Farm Credit Canada

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