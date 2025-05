Maintenant ouvert à Sunnyvale, en Californie, le nouvel hôtel Treehouse Silicon Valley apporte le mélange de fantaisie et de chaleur de la marque de commerce de l'hôtel Treehouse à la capitale de l'innovation aux États-Unis. Contrepoint joyeux de l'expérience hôtelière habituelle, cette propriété célèbre l'éthique parfaitement imparfaite avec un design qui invite à la curiosité, des événements qui suscitent le plaisir et une philosophie enracinée dans les bons moments.

« Les hôtels Treehouse rassemblent tout ce que nous recherchons, mais font rarement de l'espace pour la nature, la spontanéité, le plaisir et les jeux, et un peu de bêtise, a déclaré Barry Sternlicht. La Silicon Valley n'avait pas besoin d'un autre hôtel élégant. Il fallait quelque chose d'humain. Nous avons donc construit une cachette unique en son genre qui vous invite à grimper, à vous ramifier et à vivre plus librement. « C'est un endroit que vous n'avez jamais visité, mais qui vous appartient depuis toujours.

Dans une destination reconnue pour façonner l'avenir, l'hôtel Treehouse de la Silicon Valley ose faire quelque chose de différent : ralentir les choses, les personnaliser et placer la joie au centre de l'expérience. Et bien que la plupart des propriétés de la Silicon Valley soient minimalistes, le Treehouse Hotel adopte une approche plus audacieuse avec un confort maximal, des charges de délices sensoriels et « la prudence ».

Le résultat est une oasis analogique rafraîchissante qui sait encore se brancher. Situé sur un verger réinventé une fois bordé de vignes et d'arbres fruitiers, l'hôtel Treehouse Silicon Valley est une lettre d'amour vivante luxuriante aux racines agricoles de la Californie, parsemée d'agrumes, de jardins, de chênes préservés et d'arbres indigènes nouvellement plantés. Entre-temps, la conception est tout sauf typique. Pensez à des textures riches en couches, à des trouvailles d'époque effrontées et à des objets faits à la main avec une histoire. Et pour les voyageurs qui sont ici pour faire des affaires, le Treehouse Hotel Silicon Valley change le scénario et réinvente ce qu'est un hôtel d'affaires. C'est là que les séances de remue-méninges ont lieu autour des foyers et que les bonnes idées circulent aussi facilement que du bon vin.

« L'hôtel Treehouse de la Silicon Valley ne consiste pas à construire des salles de conférence, mais à proposer des idées non teintées, a déclaré Raul Leal, chef de la direction de Starwood Hotels. Nous avons conçu cet endroit pour favoriser les liens, la créativité et une meilleure façon de faire des affaires. « C'est un sursis qui fonctionne, dans tous les sens du terme.

Un hôtel qui ne ressemble pas à un hôtel

Dès que vous arrivez à l'hôtel Treehouse de la Silicon Valley, au-delà d'un Volkswagen Beetle de 1967 dans la zone d'accueil, vous savez que vous entrez dans un monde excentrique conçu pour les rêveurs et les explorateurs. Une murale peinte à la main par l'artiste Aquarela Sabol traverse des espaces publics. Les dossiers sont empilés derrière le kiosque du DJ. Le bois récupéré devient du mobilier sculptural. Les textiles sont personnalisés, colorés et pleins d'âme. Les coins confortables et les coins intimes parsèment la propriété, ce qui est idéal pour une discussion au coin du feu, un remue-méninges spontané ou un moment de tranquillité avec un bon livre et un cocktail artisanal.

L'hôtel commence avec 111 chambres et suites. Les types de chambres ont des noms comme Perch King et Clubhouse Suite, et l'ambiance est pure Treehouse Hotels : décontracté, spirituel et tranquillement luxueux. La conception s'appuie sur une énergie éclectique, mélangeant des matériaux naturels et des œuvres artisanales avec un confort matériel qui embrasse l'individualité à chaque tournant. Les bureaux de style ferme encouragent le croquis, la tenue d'un journal et la collation. Certaines salles ont des terrasses; d'autres sont dotées de coins de lecture intégrés et de baignoires. Tous sont dotés de touches spéciales comme des peignoirs en coton naturel, des produits de bain rechargeables sur mesure et des minibars remplis de gâteries fabriquées localement.

Un goût de plaisir

Avec les hôtels Treehouse, la cuisine fait partie de l'aventure. Les ingrédients proviennent de fermes avoisinantes, les menus changent avec les saisons et rien n'est produit en masse. L'objectif? Des plats délicieux avec une touche de surprise (pas de menu à couper le souffle ici) et de nombreuses façons de maintenir les bons moments. Au cœur du Treehouse Hotel Silicon Valley se trouve Valley Goat, un nouveau restaurant de destination de la chef primée James Beard, Stephanie Izard, dont les restaurants Girl & the Goat et Cabra l'ont aidée à figurer sur la carte de la gastronomie. Reconnue pour ses grandes saveurs et son approche ludique, Izard a créé un menu à partager et d'inspiration mondiale qui tire le meilleur parti des produits de la région - pensez à la trempette à l'avocat avec un croustillant chili-lime, à l'empanada aux chèvres et au gâteau plantain au caramel collant. Tout est servi dans un espace rempli d'art caprin peint à la main, de déco d'époque des marchés aux puces locaux et d'une bande sonore qui penche plus en vinyle qu'en algorithme.

Les invités peuvent également faire le plein au Backyard Café avec du café Bluestone Lane, un déjeuner et de petites bouchées. Au Beer Garden saisonnier, il y a 32 robinets rotatifs de brasseries locales, ainsi que des vins biodynamiques, des jeux de pelouse et des programmes de musique en direct. Les invités peuvent également commander directement dans leur chambre (ou la chaise longue) à partir du menu à emporter de toute la journée dans la chambre, ou simplement rester dans l'un des coins cachés de l'hôtel et faire semblant d'être complètement déconnectés de la grille.

Et que vous planifiiez une réunion du conseil d'administration ou une célébration d'une explosion, l'hôtel Treehouse Silicon Valley est également une plaque tournante pour les rassemblements, grands et petits. Vous trouverez 7 750 pieds carrés d'espace consacré aux événements, conçu pour tout, des sommets technologiques aux mariages en passant par les séances de remue-méninges de dernière minute sous les étoiles. Il y a des salles de conférence et des espaces pour les événements flexibles, y compris une grange, une terrasse extérieure confortable et une pelouse balayante.

Moments importants

Le Treehouse Hotel Silicon Valley ne se contente pas d'accueillir les bons moments, il les adapte. Ici, les expériences sont ludiques, imprévisibles et merveilleusement analogiques, ce qui aide les invités à renouer avec ce qui les illumine. « Treehouse Hotels conçoit des expériences qui ne semblent pas conçues, a déclaré M. Leal. Nous créons des espaces pour la spontanéité et les manigances. C'est là que la magie se produit. »

Les invités pourraient trébucher sur une maison d'échange de livres ou sur Wonky Ones Market, avec une sélection rotative de collations rapides et saines. Il y a un calendrier rotatif d'événements, des parties de brunch dans la cour arrière aux ensembles de DJ invités, en passant par des ateliers pratiques comme la fabrication de poterie ou la plantation de terrarium. Pour les invités qui veulent explorer, il y a des vélos gratuits pour explorer le parc Baylands à proximité.

Dans la mode authentique des hôtels Treehouse, l'ambiance change facilement du jour à la nuit. Le matin, c'est pour le soleil et les étirements. Les soirées sont réservées aux foyers et aux conversations qui ont lieu longtemps après le dernier appel. Vous pouvez le garder pour vous-même ou vous joindre à la scène. Pas de jugement, juste la liberté.

Vous voulez rester? Treehouse Hotel Silicon Valley offre également des trousses de création dans la chambre, des listes de diffusion organisées et des joueurs de disques vinyle disponibles sur demande. Il n'y a pas deux séjours tout à fait identiques.

Le développement durable à la base

L'hôtel Treehouse de la Silicon Valley est engagé envers la planète et a été conçu avec le développement durable non pas comme un mot à la mode, mais comme un plan. L'hôtel est un modèle d'accueil écoresponsable, réinventant un ancien campus d'entreprise et, avant cela, un verger pour en faire une retraite biophilique. La réutilisation adaptative du site signifiait sauver des arbres matures et donner une nouvelle vie aux structures existantes. Le paysage a été conçu pour honorer l'écologie historique de la région, raviver la terre et aider les invités à se rapprocher du plein air. Plus de 120 arbres existants ont été préservés pendant la construction, tandis que plus de 300 arbres indigènes (y compris le séquoia, le jouet et le bouton rouge) ont été nouvellement plantés. Contrairement à la plupart des hôtels de la région, le Treehouse Hotel Silicon Valley se sent vivant, luxuriant, parfumé et en constante évolution.

L'hôtel Treehouse de la Silicon Valley a été conçu pour le recyclage, la biodiversité et la vie à faible impact. La moitié de la propriété est irriguée avec de l'eau recyclée; toute l'irrigation utilise des humidimètres et des capteurs météorologiques pour réduire les déchets. Les douches et les robinets sont équipés d'appareils à faible débit. Les couloirs des clients sont dotés de stations de remplissage d'eau pour réduire les déchets plastiques, et les articles à usage unique sont introuvables. Les cuisines et les bars adhèrent aux principes zéro déchet, avec des programmes de compostage et l'approvisionnement en ingrédients de partenaires locaux. Tout excédent alimentaire est réacheminé vers des organismes sans but lucratif locaux par l'entremise de Copia, ce qui soutient la collectivité environnante et réduit l'impact sur les sites d'enfouissement.

L'amour des hôtels Treehouse pour le monde naturel va au-delà des listes de vérification vertes : il est ressenti dans la lumière filtrée sur la terrasse, les textures fabriquées à la main sous les pieds et la façon dont les arbres encadrent le lever du soleil à l'extérieur de votre fenêtre. « Nous sommes ici pour prouver que le développement durable peut être beau, joyeux et inoubliable, a déclaré M. Sternlicht. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de prendre soin de faire les choses différemment. »

Pour les voyageurs curieux et les esprits créatifs

L'hôtel Treehouse de la Silicon Valley est conçu pour les personnes qui aiment l'inattendu. C'est un endroit où les dirigeants du secteur de la technologie peuvent remplacer la salle de conférence par un jardin de bière. Un endroit où les voyageurs d'affaires peuvent transformer leur voyage en évasion. Des endroits où les gens du coin peuvent venir séjourner, célébrer ou simplement passer du temps avec des amis. Et là où les inadaptés, les créateurs et les rêveurs modernes se sentiront comme chez eux.

L'hôtel Treehouse Silicon Valley est maintenant ouvert. Que vous fuyiez votre boîte de réception, que vous réunifiiez votre équipe ou que vous cherchiez simplement à adopter un peu plus de prudence, l'hôtel Treehouse Silicon Valley est prêt lorsque vous le faites.

Pour en savoir plus ou pour réserver un séjour, visitez treehousehotels.com/silicon-valley.

À PROPOS DES HÔTELS TREEHOUSE

Treehouse Hotels est une marque d'hôtellerie libre qui célèbre les joies simples de la vie avec une sensibilité distinctement moderne. La marque est la dernière création de Barry Sternlicht, visionnaire derrière Baccarat Hotels & Residences et 1 Hotels & Homes et président de Starwood Hotels et de Starwood Capital Group, une société d'investissement privé mondiale. Les hôtels Treehouse sont des endroits où l'aventure rencontre le confort, l'imagination rencontre le design, et les invités sont encouragés à jouer, à explorer et à tisser des liens. Chaque détail, de l'intérieur artisanal aux espaces de rassemblement animés, est conçu pour susciter la curiosité et un sentiment d'émerveillement. Les hôtels Treehouse ont fait leurs débuts en 2019 avec l'ouverture du Treehouse Hotel London, une retraite fantaisiste au cœur de Marylebone. Élargissant l'esprit ludique de la marque, l'hôtel Treehouse à Manchester (deuxième emplacement au Royaume-Uni) et l'hôtel Treehouse Silicon Valley (Californie) ont ouvert leurs portes en 2025. Avec d'autres emplacements en construction, dont Brickell (Miami), Riyad (Arabie saoudite) et Adelaide (Australie), les hôtels Treehouse deviennent une communauté mondiale où les invités peuvent revivre leurs souvenirs d'enfance préférés tout en en créant de nouveaux. Pour en savoir plus, visitez le site treehousehotels.com.

À PROPOS DES HÔTELS STARWOOD

Starwood Hotels, une filiale de la société d'investissement privé mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de la marque d'hôtels durables qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspiré de la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach (Miami) et Manhattan et qui comprend Brooklyn Bridge (New York), West Hollywood (Los Angeles), Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare de Hanalei Bay (Kauai), la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres) et la plus récente ouverture à Seattle, avec des projets en cours de développement à Cabo San Lucas (Mexique), Paris, Elounda Hills (Crète), Austin (Texas), Copenhague, Riyad (Arabie saoudite), Melbourne (Australie) et San Miguel de Allende (Mexique); Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York; avec des projets en cours de développement à Rome, Florence, Dubaï, Riyad (Arabie saoudite), Brickell (Miami) et les Maldives; et Treehouse Hotels, qui a été lancé à Londres en 2019 et comprend maintenant Manchester (Royaume-Uni) et la Silicon Valley (Californie), avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Adelaide (Australie) et Riyad (Arabie saoudite). Tirant parti de son expertise en matière de marketing, de conception, d'exploitation et de technologie, Starwood Hotels est la force derrière certaines des marques d'hôtels les plus révolutionnaires et les plus dynamiques au monde. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à starwoodhotels.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2684084/Treehouse_Hotel_Silicon_Valley_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2685691/The_Commons.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2685692/The_Pool.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2685693/Clubhouse_Suite.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2685694/Beer_Garden.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2685695/Treehouse_Hotel_Silicon_Valley_Balcony.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/Starwood_Hotels_Logo.jpg

SOURCE Starwood Hotels

PERSONNE-RESSOURCE : Elizabeth Traub, [email protected]