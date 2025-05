« Seattle est une ville où la nature et l'innovation coexistent magnifiquement, et c'est exactement ce que nous voulions capturer avec cette propriété, a déclaré Barry Sternlicht, fondateur d'un hôtel et président du conseil d'administration de Starwood Hotels. « Cette ville est depuis longtemps une pionnière en matière de développement durable, de gérance de l'environnement et de pensée progressiste. Avec 1 hôtel Seattle, nous voulions créer un havre qui non seulement rend hommage à ses forêts, à ses eaux et à son esprit créatif, mais reflète également l'engagement profond de la ville à vivre en harmonie avec la planète. C'est un endroit où le design conscient rencontre l'âme du nord-ouest du Pacifique. »

« Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes dans l'une des villes les plus avant-gardistes du pays, a déclaré Raul Leal, chef de la direction de Starwood Hotels. Des meubles fabriqués localement aux matériaux récupérés en passant par les installations d'art de la mousse, chaque détail est conçu pour inspirer à la fois confort et conscience. »

Un accueil inspiré de la nature

Situé au 2125, avenue Terry, le premier hôtel de Seattle est à la croisée de la nature, de la culture et de l'innovation. À quelques minutes du secteur riverain emblématique de Seattle, l'Space Needle, le Pike Place Market, l'Climate Pledge Arena et le siège social d'Amazon.

À leur arrivée, les invités sont accueillis par une sculpture monumentale en bois de grève de l'artiste locale Alison Stigora, une œuvre sur mesure qui donne le ton à ce qui se trouve en soi. Le hall d'entrée est ancré par un mur habitable luxuriant et un escalier sinueux sculpté en bois récupéré et en pierre empilée avec une rampe cousue à la main avec du cuir domestique. Les frais généraux sont des faisceaux massifs de sapins de Douglas, un clin d'œil au passé maritime et industriel de Seattle.

Partout dans l'espace, les détails célèbrent les voix et les matériaux du nord-ouest du Pacifique et renforcent un lien profond avec la terre et son histoire. Il y a des textiles qui rendent hommage aux tribus Coast Salish, des tuiles fabriquées à la main dans un studio de céramique de Pacific Northwest entourant un foyer, et une collection d'art organisée en collaboration avec des galeries locales. Les invités peuvent également se détendre toute l'année sur la terrasse extérieure, une terrasse illuminée par le feu et couverte de plantes encadrée par un treillis en bois et une verdure du nord-ouest.

Chambres de style sanctuaire

Les 153 chambres, dont 45 suites, sont des espaces sereins inspirés des forêts, des rivages et des montagnes du Nord-Ouest du Pacifique. Les espaces sont superposés de textures organiques et de matériaux fabriqués à la main comme des murs en bois récupéré, des sols en pierre de galets, des comptoirs en quartzite de Chiara et des meubles en bord de Tirto, de Seattle. Des revêtements muraux avec des motifs marins et des plantations organisées bordent les couloirs, tandis que l'art de la mousse et les œuvres d'art locales renforcent le sentiment d'appartenance. De nombreuses salles et suites offrent une vue sur Space Needle ou le paysage urbain.

Les touches durables comprennent des systèmes de filtration de l'eau dans les chambres avec des carafes fabriqués à partir de bouteilles de vin recyclées, du linge 100 % biologique au-dessus de matelas en peluche, des machines Nespresso avec des gousses recyclables, des tapis de yoga et des produits de bain Bamford infusés d'huiles essentielles. Chaque élément est à la fois luxueux et à faible impact, des tableaux à craie remplaçant le papier aux tissus à base de bambou en passant par les thermostats intelligents économes en énergie. Les invités peuvent également participer au programme 1 Less Thing, une initiative simple mais puissante qui encourage à laisser des vêtements légèrement usagés pour don à l'organisme sans but lucratif local Mary's Place.

Manger avec un sentiment d'appartenance

1 Le programme culinaire de l'hôtel Seattle célèbre la richesse du nord-ouest du Pacifique grâce à une optique hyperlocale audacieuse avec des influences mondiales. Le restaurant phare est La Loba, en espagnol pour le « she-wolf ». Une expérience émouvante et transportille qui canalise la force et le mystère du monde naturel, La Loba est dirigée par le célèbre chef Oscar Amador Edo, un finaliste du prix James Beard reconnu pour avoir redéfini les tapas à Las Vegas. Les plats du chef Oscar allient technique et narration, s'appuyant sur les saveurs rustiques de l'Espagne et les imprégnant d'influences japonaises, de luminosité méditerranéenne et des riches ingrédients de Seattle. Des fruits de mer cuits au bois aux pintxos réinventés avec des champignons fourragers, chaque assiette est conçue pour le partage et la découverte. Un menu rotatif suit le rythme des marchés, et les convives peuvent s'attendre à des coupes rares, des crudos inventifs et des innovations à base de plantes.

Une liste de vins de boutique exceptionnelle organisée par le sommelier primé Joseph Mikulich complète le menu audacieux et terreux. La gamme soigneusement sélectionnée comprend des vins à faible intervention d'Espagne, des États-Unis et d'ailleurs, allant de bouteilles rares et très prisées comme Muga Aro (l'un des meilleurs vins de Rioja) à des vins maison récoltés localement comme Pursued by Bear. L'expertise de Mikulich apporte profondeur et découverte à tous, offrant aux invités une expérience vinicole distinctive et mémorable.

Juste à l'extérieur du hall, le café et le bar Drift introduisent la philosophie culinaire de l'hôtel dans un espace social toute la journée. Le matin commence avec le café artisanal du FONTE de Seattle et le thé du TEALEAVES de Vancouver, accompagnés de pâtisseries maison et de plats légers. Au fur et à mesure que la journée avance, Drift passe à un salon de cocktails confortable, où les boissons à faible ABV, les petites assiettes saisonnières et les vins biodynamiques sont servis à côté d'un foyer scintillant et d'un mur artistique illuminé. Le mélange tire parti d'ingrédients de la région - des cerises Rainier, des mûres sauvages et des spiritueux distillés localement - et s'appuie sur une philosophie de développement durable sans déchets. Les pelures d'agrumes, les herbes et les marc de café usagés sont transformés en infusions maison et en garnitures intelligentes.

Au deuxième étage, six espaces d'événements conçus avec soin, chacun étant inondé de lumière naturelle et encadré par des vues sur la ville, offrent des aménagements flexibles pour tout, des réunions intimes du conseil d'administration aux célébrations significatives. Le joyau du programme d'événements de l'hôtel est la salle de bal Rainier, qui s'ouvre directement sur une terrasse aménagée avec des vues panoramiques de l'aiguille spatiale. Cet espace de rassemblement biophilique est parfait pour les mariages, les célébrations sociales et les événements d'entreprise durables, avec des services de planification spécialisés, des menus de restauration saisonniers et des meubles fabriqués à partir de bois d'origine responsable.

Meilleure construction et conception plus intelligente

Le Nord-Ouest du Pacifique est l'une des régions les plus respectueuses de l'environnement aux États-Unis, où la responsabilité, la conservation et l'intendance sont un mode de vie. 1 L'hôtel Seattle souligne cet engagement profondément enraciné dans un dévouement au développement durable qui est intégré dans tous les détails, jusqu'aux claviers en bois et aux sous-verres en liège recyclés. 1 L'hôtel Seattle vise à obtenir la certification LEED Argent, avec des stratégies allant des systèmes avancés de qualité de l'air et de filtration de l'eau par rayonnement UV à une réduction de 37 % de la consommation d'eau. De plus, plus de 70 % des déchets de construction ont été détournés des sites d'enfouissement.

Le bâtiment utilise des matériaux durables à faible teneur en COV, et la propriété participe à un programme True Zero Waste en partenariat avec Foodprint Group, visant à détourner 90 % des déchets dans toutes les activités. Les plastiques à usage unique ont été remplacés par de la verrerie réutilisable, des emballages compostables et des matériaux recyclés, y compris des cintres en papier recyclé et des plateaux d'agrément fabriqués à partir de bois durable.

Avec une note de 98 et une note de 100 pour le transport en commun, 1 Hotel Seattle est à quelques minutes à peine du bord de l'eau, des allées vertes et des points emblématiques comme le Pike Place Market et l'Space Needle. Aucune voiture n'est nécessaire. Pour les invités qui souhaitent explorer la région en voiture, l'expérience de véhicule électrique Audi les emmène gratuitement dans un réseau électrique Audi Q6 entièrement électrique, soit comme une voiture-maison, soit comme un test guidé.

Ensemble, ces choix réfléchis créent une expérience qui semble à la fois élevée et essentielle - un luxe non seulement pour soi-même, mais aussi pour le monde qui nous entoure.

Maintenant ouvert

Que vous soyez un local de Seattle à la recherche d'une nouvelle expérience culinaire passionnante ou un visiteur à la recherche d'un luxe significatif, le 1 Hotel Seattle est un endroit où la nature et le design convergent, et où chaque détail réfléchi reflète un engagement plus profond envers la planète. Pour réserver votre séjour ou en savoir plus, visitez 1hotels.com/seattle.

ENVIRON 1 HÔTEL

En tant que marque d'hôtel de luxe axé sur la mission inspirée de la nature, 1 Hotels cultive le meilleur de la conception et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. Avec des propriétés parmi les premières à recevoir la prestigieuse distinction MICHELIN Key, 1 hôtel s'inspire d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient également s'en soucier. Après tout, c'est un monde. 1 Hôtels lancés en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à Miami South Beach et à Central Park de Manhattan, suivis de Brooklyn, située sur la rivière East en février 2017; de West Hollywood, sur le boulevard Sunset en juin 2019; de Sanya (Chine) en 2020; de Toronto en 2021; San Francisco et Nashville en 2022; en 2023, la propriété phare de Hanalei Bay (Kauai) et Mayfair (Londres), la première propriété européenne de la marque; et Seattle en 2025. La marque prend de l'expansion avec des propriétés en cours de développement à Cabo San Lucas (Mexique), Paris, Elounda Hills (Crète), Austin (Texas), Copenhague, Riyad (Arabie saoudite), Melbourne (Australie) et San Miguel de Allende (Mexique). Des renseignements supplémentaires sont disponibles à 1hotels.com.

À PROPOS DES HÔTELS STARWOOD

Starwood Hotels, une filiale de la société d'investissement privé mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de la marque d'hôtels durables qui exploite 1 Hotels, une marque de style de vie inspiré de la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach (Miami) et Manhattan et comprend maintenant Brooklyn Bridge (New York), West Hollywood (Los Angeles), Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, la propriété phare de Hanalei Bay (Kauai), la première propriété européenne de la marque à Mayfair (Londres), et Seattle, avec des projets en cours de développement à Cabo San Lucas (Mexique), Paris, Elounda Hills (Crète), Austin (Texas), Copenhague, Riyad (Arabie saoudite), Melbourne (Australie) et San Miguel de Allende (Mexique); Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Rome, Florence, Dubaï, Riyad (Arabie saoudite), Brickell (Miami) et Maldives; et les hôtels Treehouse, qui ont été lancés à Londres en 2019 et comprennent maintenant Manchester (Royaume-Uni) et Silicon Valley (Californie), avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Adelaide (Australie) et Riyad (Arabie saoudite). Tirant parti de son expertise en matière de marketing, de conception, d'exploitation et de technologie, Starwood Hotels est la force derrière certaines des marques hôtelières les plus révolutionnaires et les plus dynamiques au monde.

