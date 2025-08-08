L'hôtel Le Concorde se fait rappeler à l'ordre par le Tribunal administratif du travail

QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Alors que les travailleuses et les travailleurs de l'hôtel Le Concorde sont en lock-out depuis près d'une semaine, le Tribunal administratif du travail (TAT) ordonne à l'employeur de cesser de recourir à des pratiques déloyales et à une négociation de mauvaise foi. Le Concorde est aussi condamné à payer 20 000 $ en dommages punitifs pour violation intentionnelle et illicite de la liberté d'association du syndicat.

Le juge ne mâche pas ses mots dans son jugement émis le 6 août dernier. Le TAT conclut notamment que l'employeur visait à discréditer, affaiblir et contourner le syndicat.

« Ça n'a pas été une bataille facile, l'employeur a tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Après six jours de lock-out, cette décision me donne la force de continuer à me battre pour qu'on obtienne le respect qu'on mérite. », se réjouit la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Le Concorde-CSN, Ines Hajrovic.

En plus de donner raison au syndicat sur toute la ligne, le Tribunal rejette également la plainte en négociation de mauvaise foi de l'employeur, voyant en cette dernière une tentative d'entraver les activités du syndicat.

« Le Concorde se présente comme une institution de prestige emblématique de Québec. Leurs clients doivent prendre acte que ce sont en fait des voyous qui n'hésitent pas à ignorer la loi en toute connaissance de cause. Le syndicat salue la décision du Tribunal et espère qu'elle suffira à faire changer l'attitude de l'employeur à la table de négociation », ajoute le président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette.

« On a affaire à un patron de la pire espèce qui se pense au-dessus de tout le monde. S'il est prêt à violer les lois du travail, imaginez comment il traite les salarié-es au Concorde! À la CSN, on ne se laisse pas impressionner par ce genre de personnage-là », conclut la vice-présidente à la condition féminine au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Mélanie Pelletier.

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3500 travailleuses et travailleurs issus de 29 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leur employeur respectif.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère aux communications, 438 882-1275 ou [email protected]