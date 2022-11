CHARM EL-CHEIKH, Égypte, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Tandis que la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) tire à sa fin, le Canada exhorte la communauté internationale à poursuivre sa collaboration en vue de résoudre de manière concertée la double crise des changements climatiques et de l'appauvrissement de la biodiversité.

Aujourd'hui, dans le cadre de la journée consacrée à la biodiversité à la COP27, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le Canada investira jusqu'à 855 000 dollars de sorte que les groupes environnementaux à but non lucratif et les partenaires autochtones puissent pleinement participer à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre 2022. Plus de 50 groupes recevront du financement, le tout coordonné par la Société pour la nature et les parcs du Canada, afin de soutenir la participation de ces groupes à l'approche de la conférence axée sur la nature et de faciliter la tenue de nombreux événements importants qui seront ouverts au grand public.

Cette annonce arrive au moment où le ministre participe activement à un certain nombre de rencontres de haut niveau à la COP27 portant sur la nature et la biodiversité, notamment une réunion ministérielle coorganisée par le Canada ayant pour thème « l'action en faveur de la biodiversité à la COP27 : un dernier sprint vers la COP15 », à laquelle ont assisté des représentants de plus de 25 pays. Le ministre Guilbeault a également tenu de nombreuses rencontres bilatérales avec des pays partenaires, desquelles se dégageait le message qu'il est essentiel de préserver la nature et d'endiguer la perte alarmante de biodiversité pour atténuer les changements climatiques et s'adapter à leurs effets. Le Canada joue un rôle de premier plan aux côtés de partenaires internationaux en chapeautant la mise sur pied d'un cadre ambitieux assorti de cibles claires et d'actions concrètes qui reconnaît le rôle important que jouent les peuples et les communautés autochtones dans les domaines de la conservation et de la biodiversité. Des délégués de 196 pays sont attendus à Montréal pour la COP15.

Le Canada continue de progresser vers son objectif de protection de 30 p. 100 d'ici 2030, après avoir lancé la plus vaste campagne de conservation dans l'histoire du pays, appuyée par des investissements de plusieurs milliards de dollars issus des budgets de 2018 et de 2021, mis à la disposition des provinces et des territoires. De plus, le Canada s'est engagé à veiller à ce qu'au moins 20 p. 100 de son engagement de 5,3 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre les changements climatiques soit consacré à des projets qui exploitent les solutions climatiques fondées sur la nature et qui offrent des avantages connexes pour la biodiversité dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années.

« Le climat et la nature ne vont pas l'un sans l'autre. L'appel lancé pour protéger la nature doit recevoir la même attention que celui lancé pour le climat. À l'issue de la COP27, le Canada se réjouit d'accueillir le monde entier à Montréal pour la COP sur la nature; ce sera l'occasion de se réunir et de prendre des engagements en vue de protéger notre milieu naturel, qui nous permet à tous de subvenir à nos besoins. Nous ferons en sorte que les groupes de la société civile, les groupes environnementaux et les partenaires autochtones puissent participer pleinement à la COP15, parce que nous sommes bien conscients de l'importance de leurs efforts et de leurs voix. J'ai pu obtenir le soutien de plusieurs pays lors des nombreuses rencontres tenues lors de la COP27, nourrissant l'espoir d'avoir un cadre mondial ambitieux pour protéger la biodiversité au terme de la conférence de Montréal. Au Canada, nous progressons vers notre objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des océans au pays d'ici 2030. Pour y arriver, nous avons lancé la plus vaste campagne de conservation jamais vue au pays, soutenue par des investissements de plusieurs milliards de dollars mis à la disposition des provinces et des territoires. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

La Société pour la nature et les parcs du Canada est un organisme pancanadien bien connu qui, depuis fort longtemps, collabore à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et participe à l'exécution de programmes liés à la biodiversité avec le gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada a investi 1,3 milliard de dollars dans l'initiative du Patrimoine naturel dans le budget de 2018, et le budget de 2021 consacrait 2,3 milliards de dollars au programme du Patrimoine naturel bonifié.

le budget de 2021 consacrait 2,3 milliards de dollars au programme du Patrimoine naturel bonifié. La 15 e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies se penchera sur un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, afin d'orienter les efforts collectifs mondiaux visant à protéger la nature et à mettre fin à la perte de biodiversité partout sur la planète.

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies se penchera sur un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, afin d'orienter les efforts collectifs mondiaux visant à protéger la nature et à mettre fin à la perte de biodiversité partout sur la planète. Les partenaires internationaux doivent de toute urgence mettre fin à l'alarmante perte de biodiversité dans le monde et renverser la vapeur. Le Canada continuera de plaider en faveur d'une collaboration internationale pour l'adoption d'un ambitieux cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, qui visera notamment la protection de 30 p. 100 des terres et des océans d'ici 2030.

continuera de plaider en faveur d'une collaboration internationale pour l'adoption d'un ambitieux cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, qui visera notamment la protection de 30 p. 100 des terres et des océans d'ici 2030. En 2021, le Canada a doublé son engagement en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques, le portant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans. Les solutions fondées sur la nature et la biodiversité sont au cœur de cet engagement. Par exemple, le Canada fournit 15 millions de dollars pour soutenir l'Ocean Risk and Resilience Action Alliance, afin de renforcer la résilience aux changements climatiques par l'application de solutions fondées sur la nature, et le Global Fund for Coral Reefs, afin d'appuyer les efforts internationaux de conservation et de restauration des récifs coralliens.

