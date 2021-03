L'honorable John P. Manley, C.P., O.C., président du conseil de la Banque CIBC, reçoit le Prix des fellows de l'Institut des administrateurs de sociétés

TORONTO, le 2 mars 2021 /CNW/ - La Banque CIBC félicite le président de son conseil d'administration, l'honorable John P. Manley, C.P., O.C., qui a reçu le Prix des fellows de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) pour 2021. Ce prix représente l'une des plus hautes distinctions décernées annuellement à des administratrices et administrateurs de sociétés au Canada. Il est remis à des personnes qui ont démontré leur engagement envers la saine gouvernance et l'excellence en matière d'administration de sociétés.

« Grâce à son leadership et à ses conseils, M. Manley a joué un rôle déterminant dans la prospérité de la Banque CIBC en période de changement. Sa vision et sa constance durant des périodes difficiles pour notre secteur ont aidé à créer de la valeur pour nos parties intéressées », a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « L'immense contribution qu'a apportée M. Manley au monde des affaires a été marquée par un leadership fort et ciblé alors que nous traversions une période de transformation, et par un engagement de longue date à bâtir un Canada plus inclusif. »

Après six ans à titre de président du conseil de la Banque CIBC et 16 ans à titre d'administrateur de la Banque CIBC, M. Manley prendra sa retraite à la prochaine assemblée annuelle, en avril 2021.

M. Manley a été vice-premier ministre du Canada. Élu pour la première fois au Parlement en 1988, il a ensuite été réélu trois fois. De 1993 à 2003, il a été ministre de l'Industrie, des Affaires étrangères et des Finances. Officier de l'Ordre du Canada, M. Manley est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Carleton et d'un diplôme en droit de l'Université d'Ottawa. Il a également reçu des doctorats honorifiques de l'Université d'Ottawa, de l'Université Carleton, de l'Université de Toronto, de l'Université Western, de l'Université de Windsor et de l'Université York.

