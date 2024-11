QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Ces dernières années ont été difficiles. Il semble que tous les prix ont augmenté. L'inflation est revenue à sa cible de 2 % et les taux d'intérêt ont été réduits à quatre reprises cette année, mais nous savons que les Canadiens ne le ressentent pas encore dans leur budget personnel.

Notre gouvernement ne peut pas déterminer les prix à la caisse, mais nous pouvons mettre plus d'argent dans les poches des Canadiens afin de les aider à se procurer ce dont ils ont besoin et à économiser pour ce dont ils ont envie.

Aujourd'hui, à Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a rencontré Réno-Jouets pour leur faire part du travail qu'effectue le gouvernement dans le but de mettre plus d'argent dans vos poches.

Comme l'a annoncé le premier ministre Justin Trudeau le 21 novembre, nous accorderons un congé de taxe à tous les Canadiens à compter du 14 décembre 2024. Grâce à une exemption de la TPS/TVH dans tout le pays, les Canadiens n'auront aucune taxe à payer à l'achat de produits essentiels comme les aliments, les collations et les vêtements pour enfants.

Ce nouveau congé de taxe s'appliquera à ce qui suit :

Aliments préparés, tels que les repas préparés et salades préparées, les plateaux de légumes et les sandwichs.

Repas au restaurant, qu'ils soient en salle à manger, à emporter ou livrés.

Collations, y compris les croustilles, les bonbons et les barres tendres.

Bière, vin et cidre.

Vêtements pour enfants, chaussures, sièges de voiture et couches.

Jeux pour enfants, tels que les jeux de société, les poupées et les consoles de jeux vidéo.

Livres, journaux imprimés et casse-tête pour tous les âges.

Sapins de Noël.

Il est prévu que le congé de taxe reste en vigueur jusqu'au 15 février 2025. Étant donné qu'essentiellement tous les aliments seront exempts de TPS et de TVH, les Canadiens pourront économiser de manière importante et les prix à la caisse seront véritablement réduits.

De plus, les travailleurs canadiens obtiendront une remise en argent grâce à la nouvelle Remise pour les travailleurs canadiens. En effet, les Canadiens qui ont travaillé en 2023 et qui ont gagné jusqu'à 150 000 $ recevront un versement de 250 $ dans leur compte bancaire ou un chèque de ce montant dans leur boîte aux lettres à compter du début du printemps prochain. Grâce à la Remise pour les travailleurs canadiens, nous mettons de l'argent directement dans les poches des Canadiens de la classe moyenne - ceux qui ont travaillé fort pour vaincre l'inflation. Cette mesure permettra à 18,7 millions de Canadiens de bénéficier d'une aide supplémentaire pour acheter ce dont ils ont besoin.

Nous encourageons le Parlement et tous les partis à adopter cette mesure législative rapidement et à l'unanimité, de manière à redonner plus d'argent aux travailleurs et à leurs familles.

Au cours des prochaines semaines, les familles passeront de bons moments ensemble. Certaines décoreront un sapin de Noël pour que le Père Noël y dépose des cadeaux. D'autres partageront un repas en famille et entre amis. D'autres encore pourraient simplement choisir de déguster un chocolat chaud, de se faire livrer un repas et de regarder un film à la maison. La mesure annoncée aujourd'hui rendra la saison des Fêtes plus facile pour les Canadiens et les aidera à commencer la nouvelle année avec un peu plus d'argent dans les poches.

Citation

« Alors que la hausse du coût de la vie impose un fardeau supplémentaire aux Canadiens, le gouvernement fédéral introduit un allégement fiscal sur les produits d'épicerie et les produits de première nécessité, ainsi qu'un rabais de 250 $ pour les travailleurs canadiens au printemps. Ces mesures apporteront aux familles de la classe moyenne le soulagement dont elles ont besoin et qu'elles méritent en gardant plus d'argent dans leurs poches.»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Faits en bref

La TPS/TVH appliquée sur la fourniture ou l'importation de produits admissibles serait entièrement éliminée pour la période allant du 14 décembre 2024 au 15 février 2025. De plus amples renseignements sur les produits admissibles sont présentés ici. Une famille qui dépense 2 000 $ sur des produits admissibles, tels que des vêtements, chaussures et jouets pour enfants, des couches, des livres, des collations pour la maison ou des repas au restaurant, paierait 100 $ de TPS en moins au cours de cette période de deux mois. Dans les provinces où la TVH sera également supprimée pour les produits admissibles ( Ontario , Terre-Neuve-et- Labrador , Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard), les Canadiens économiseront encore plus de taxes. En Ontario , une famille qui dépense 2 000 $ sur les mêmes produits admissibles paiera 260 $ de TVH en moins au cours de cette même période.

Les Canadiens qui ont demandé des crédits d'impôt pour les cotisations au Régime de pensions du Canada /Régime de rentes du Québec ou pour les cotisations à l'assurance-emploi ou au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), et ceux qui ont déclaré un revenu provenant des prestations d'assurance-emploi ou du RQAP, avec un revenu net personnel inférieur à 150 000 $ en 2023, seraient admissibles à la Remise pour les travailleurs canadiens. Les Canadiens admissibles commenceraient à recevoir les paiements au printemps 2025. Plus d'information sur la remise est disponible ici.

/Régime de rentes du Québec ou pour les cotisations à l'assurance-emploi ou au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), et ceux qui ont déclaré un revenu provenant des prestations d'assurance-emploi ou du RQAP, avec un revenu net personnel inférieur à 150 000 $ en 2023, seraient admissibles à la Remise pour les travailleurs canadiens. Les Canadiens admissibles commenceraient à recevoir les paiements au printemps 2025. Plus d'information sur la remise est disponible ici. Le gouvernement est déterminé à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. À cet égard, il a pris des mesures qui permettent déjà aux personnes et aux familles d'économiser des milliers de dollars par an, notamment les suivantes : Lancer un nouveau Programme national d'alimentation scolaire, doté d'un budget de 1 milliard de dollars sur cinq ans, pour fournir des repas à jusqu'à 400 000 enfants de plus chaque année. Ainsi, tous les enfants auront la nourriture dont ils ont besoin pour avoir le meilleur départ possible dans la vie, quelle que soit leur situation familiale. Le Programme devrait permettre à une famille participante moyenne de deux enfants d'économiser 800 $ par année en épicerie, et les familles à faible revenu en bénéficieraient le plus. Donner aux familles plus d'argent au moyen de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants et pour améliorer réellement la vie des enfants au Canada . L'ACE, qui va fournir jusqu'à près de 8 000 $ par enfant en 2024- 2025, est indexée annuellement au coût de la vie. Elle a aidé à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté depuis son lancement en 2016. Faire économiser aux familles jusqu'à 14 300 $ par enfant, par année, grâce au Système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour, qui a déjà permis de réduire les frais des services de garde réglementés pour atteindre une moyenne de 10 $ par jour ou moins dans plus de la moitié des provinces et des territoires, et de réduire ces frais de 50 % ou plus dans les autres provinces et territoires. Faire économiser aux familles environ 730 $ par année grâce au Régime canadien de soins dentaires, qui est déjà offert aux enfants de moins de 18 ans dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $, car personne ne devrait avoir à choisir entre offrir des soins dentaires à ses enfants et mettre de la nourriture sur la table.



Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Mathis Denis, Attaché de presse et conseiller principal aux communications, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 343-573-1846, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]