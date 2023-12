QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, tient à féliciter madame Manon Jeanotte pour sa nomination à titre de 30e lieutenante-gouverneure du Québec.

Mme Jeannotte appartient à la Nation Micmac de Gespeg et a consacré plus de 20 ans de sa vie à améliorer le bien-être des communautés autochtones, notamment sur le plan des politiques, de la gouvernance et de la défense des droits. Récemment, elle a occupé le poste de directrice de l'École des dirigeants des Premières Nations à l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal). Son travail visant à mettre en lumière l'histoire des Premières Nations et des Inuit au Québec lui a valu une marque de reconnaissance de la part du Conseil des hauts fonctionnaires fédéraux du Québec.

Le lieutenant-gouverneur sortant, l'honorable J. Michel Doyon, tient à assurer sa successeure de sa totale collaboration en vue de la transition :

« Je félicite chaleureusement madame Jeanotte pour sa nomination et l'assure de ma totale collaboration en vue de la transition. Je tiens par ailleurs à remercier tous les collaborateurs, membres de personnel du Cabinet du lieutenant-gouverneur ainsi que l'ensemble des aides de camp honoraires pour leur travail, leur apport et leur dévotion dont ils ont fait preuve au cours de mon mandat ces huit dernières années. », a indiqué le lieutenant-gouverneur du Québec.

