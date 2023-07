L'HONORABLE J. MICHEL DOYON A REMIS LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR MÉRITE EXCEPTIONNEL À MONSIEUR JONATHAN MARCHESSAULT

QUÉBEC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon, a procédé hier à la remise de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel à monsieur Jonathan Marchessault, joueur de hockey professionnel évoluant dans la Ligue nationale de hockey et gagnant de la dernière Coupe Stanley, remportée plus tôt cette année avec les Golden Knights de Vegas. Monsieur Marchessault est également le lauréat 2023 du trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Il est le premier joueur québécois à remporter cet honneur en vingt ans.

L'attribution de la Médaille pour mérite exceptionnel est décernée en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d'une personne ou d'un organisme. Une cérémonie a eu lieu mercredi dans les bureaux du cabinet du lieutenant-gouverneur, en présence de monsieur Marchessault et de ses proches.

« Je suis honoré de rendre hommage à monsieur Jonathan Marchessault, un modèle de résilience, de détermination, de persévérance, de même qu'un exemple positif auprès des jeunes hockeyeurs. Je suis fier de voir qu'un jeune homme aussi travaillant et résilient puisse rayonner aux plus hauts niveaux et agir comme un ambassadeur inspirant auprès dans notre sport national qu'est le hockey », a déclaré l'honorable J. Michel Doyon.

