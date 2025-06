L'homme d'affaires André Bélanger de Béton Provincial dénoncé à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Plus de 250 manifestantes et manifestants se sont rassemblés au centre-ville de Rivière-du-Loup, ce midi, pour dénoncer les méthodes fortes employées par le PDG de Béton Provincial, André Bélanger, dans le conflit qui l'oppose à la cinquantaine de travailleurs de ses usines de LaSalle et Longueuil.

Mis en lock-out par Béton Provincial à quelques jours de Noël, les privant ainsi des prestations de chômage durant la période creuse de l'hiver, plusieurs de ces travailleurs en lock-out ont fait le déplacement jusqu'à Rivière-du-Loup aujourd'hui pour prendre part à la manifestation. Ils étaient accompagnés des représentantes et des représentants des syndicats de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et du Conseil central du Bas-Saint-Laurent.

« Voilà maintenant six mois que Béton Provincial nous a jetés à la rue, privant de revenus les familles de 50 travailleurs », a déploré le président du syndicat, Gilles Marleau. « À la table de négociation, c'est toujours la même fermeture de l'employeur : gel de nos salaires pendant quatre ans, abolition de notre régime de retraite et diminution draconienne de sa contribution à notre régime d'assurance. Ne pas bouger de position en six mois, on ne peut pas dire que ça s'appelle de la négociation. »

Pour le président de la FIM-CSN, Kevin Gagnon, il est temps pour André Bélanger d'envoyer de véritables mandats à ses négociateurs afin d'en arriver à un règlement satisfaisant pour les deux parties. « Le syndicat a fait énormément d'ouvertures lors des dernières rencontres de négociation. Il est temps pour Béton Provincial de faire le bout de chemin qui lui revient. »

Nouvellement élue à la présidence du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Liette Ross a tenu à témoigner de la solidarité des syndicats de la région envers les lock-outés de Béton Provincial. « Ce n'est pas vrai que nous allons laisser André Bélanger niveler vers le bas les conditions de travail de tout le secteur du béton au Québec. Nombreux sont les syndicats CSN de la région qui ont été solidaires en contribuant au fonds de grève des lock-outés de Béton Provincial afin qu'ils puissent tenir la minute de plus et obtenir un règlement satisfaisant.

À propos

Autrefois propriétés de Demix Béton, les usines de Longueuil et de LaSalle ont été rachetées en avril 2024 par Béton Provincial, acteur de premier plan de l'industrie au Québec. Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

