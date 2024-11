"Un corridor actif sera présent sur nos régions amenant davantage de précipitations que la normale," André Monette Post this

« Grâce à la présence d'un fort El Niño, tout le pays avait connu un hiver très clément l'année dernière », note Chris Scott, météorologue en chef de MétéoMédia. « Ce sera différent cet hiver pour l'Ouest canadien où les températures froides domineront la saison, conséquence de l'arrivée progressive de La Niña. »

« Pour le Québec et les provinces de l'est du continent, les températures plus froides tenteront de s'installer en début de saison, mais la douceur reviendra en force au début 2025 », explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Un corridor actif sera présent sur nos régions amenant davantage de précipitations que la normale. Il faut toutefois s'attendre à beaucoup de mélanges de précipitations pour les régions de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

Les températures seront clémentes pour l'ensemble de l'hiver, qui s'étend du 1er décembre au 28 février, sans toutefois être aussi chaudes que l'hiver dernier. Il faudra porter une attention particulière aux trajectoires des dépressions qui amèneront leur lot de précipitations sous formes variées (neige, grésil, verglas et pluie). Une trajectoire plus au sud augmenterait les possibilités de connaître davantage de tempêtes de neige.

Ailleurs au pays

Les Maritimes connaîtront aussi un hiver clément. Étant un peu à l'écart de la trajectoire active, elles seront moins fréquemment la cible de tempêtes côtières. Des quantités de précipitations inférieures à la normale sont attendues pour les régions près de l'océan Atlantique.

Les provinces de l'Ouest canadien connaîtront un hiver beaucoup plus rigoureux. Plusieurs poussées d'air arctique sont attendues. Avec des redoux plus discrets, la saison de ski dans les Rocheuses canadiennes s'annonce très prometteuse.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes puisque la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu de l'hiver 2024-2025 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Sous les normales Près des normales, sauf pour le sud-est de la province qui sera au-dessus des normales Alberta Sous les normales Près des normales, sauf pour le sud-ouest de la province qui sera au-dessus des normales Saskatchewan Près des normales, sauf lesud-ouest de la province qui sera sous les normales Près des normales Manitoba Près des normales Près des normales Ontario Au-dessus des normales, sauf pour l'ouest de la province qui sera près des normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord-ouest de la province qui sera près des normales Québec Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour l'ouest de la province qui sera au-dessus des normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le sud des Maritimes qui sera sous les normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Au-dessus des normales, sauf pour le Yukon qui sera sous les normales et les T.N.-O. qui seront près des normales Près des normales

Les prévisions hivernales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

