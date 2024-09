L'Aperçu de l'automne 2024 de MétéoMédia

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - L'été 2024 en aura fait voir de toutes les couleurs aux Canadiens avec des feux de forêt et des inondations historiques. Est-ce que l'automne 2024 nous accordera un répit d'évènements extrêmes? MétéoMédia prévoit que l'automne 2024 sera éclatant, bien qu'il faudra surveiller deux éléments importants.

L’Aperçu de l’automne 2024 de MétéoMédia (Groupe CNW/MétéoMédia)

« Avec le retour de La Niña cet automne, des températures agréables et au-dessus des normales sont prévues pour la plus grande partie du pays, » note Chris Scott, météorologue en chef de MétéoMédia. « Les mois de septembre et octobre seront particulièrement intéressants cette année. Il faudra surveiller avec attention le mois de novembre étant donné qu'une cassure importante est prévue, ajoute-t-il. Le moment où elle surviendra reste encore à préciser. »

« Beaucoup seront heureux d'apprendre que les conditions météo pour les activités extérieures automnales seront favorables cette année. Il sera important toutefois de surveiller les vestiges de cyclones tropicaux qui pourraient remonter jusqu'au Canada et générer d'importantes quantités de précipitations, comme l'ont fait Beryl et Debby durant l'été 2024, » explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Outre ces vestiges et les tempêtes automnales classiques, les jours avec des précipitations se feront plus discrets cet automne, » ajoute-t-il.

Québec et Ontario

Après un été record pour ce qui est des précipitations dans de nombreuses régions, l'automne sera beaucoup plus calme. Les températures seront clémentes jusqu'en novembre. Il faudra surveiller une cassure importante qui fera rapidement basculer la région en mode hivernal à un moment encore indéterminé en novembre.

Ailleurs au pays

Les provinces de l'Ouest canadien auront droit à un bel automne. Une poussée d'air froid en octobre pourrait donner une impression que l'hiver est déjà arrivé, mais celle-ci sera temporaire.

Les Maritimes connaîtront aussi un automne agréable. Avec une température des eaux nettement au-dessus des normales dans le bassin atlantique, il faudra surveiller la remontée de systèmes tropicaux qui pourraient déborder en sol canadien et déverser beaucoup de pluie sur leur passage.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo peut s'avérer très instable. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .

MétéoMédia : Aperçu de l'automne 2024 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales Au-dessus des normales, sauf pour le

nord de la province qui sera près des

normales Alberta Au-dessus des normales Près des normales Saskatchewan Au-dessus des normales Près des normales Manitoba Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour l'est de

la province qui sera sous les normales Ontario Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le nord

et l'ouest de la province qui seront

sous les normales Québec Au-dessus des normales Près des normales Maritimes, Terre-Neuve-

et-Labrador Au-dessus des normales Au-dessus des normales, sauf pour le

nord des Maritimes et le Labrador qui

seront près des normales Yukon, Territoires du

Nord-Ouest, Nunavut Au-dessus des normales, sauf

pour le Yukon qui sera près des

normales Près des normales, sauf pour les T.N.-

O. qui seront au-dessus des normales



Les prévisions automnales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com/automne .

Possibilité d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 11 au 13 septembre 2024. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions automnales de cette année.

