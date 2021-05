L'habitation : une priorité - Près de 1 000 nouveaux logements sociaux et abordables au Québec

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est heureuse d'annoncer la création de près de 1000 nouveaux logements sociaux et abordables dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, qui permettront de loger notamment des familles, des personnes seules, des aînés en perte d'autonomie, des personnes ayant des problèmes de santé mentale et des personnes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Dans le plus récent budget, plus de 320 M$ ont été prévus pour augmenter l'offre de logements à travers le Québec. Au total, ce sont donc 31 projets, répartis dans 11 régions, qui prennent vie en franchissant une étape concrète. De plus, à titre de villes mandataires, Gatineau et Québec se verront attribuer près d'une centaine d'unités et la Ville de Montréal bénéficiera d'un budget réservé correspondant à la création de 200 logements abordables. Ainsi, ces villes pourront choisir des projets qui correspondent à leurs besoins.

Le gouvernement du Québec continue de faire de l'habitation une priorité et poursuit ses investissements pour augmenter l'offre de logements. Rappelons que, jusqu'à maintenant, plus de 6500 logements sociaux et abordables ont été bâtis ou sont en cours de construction; mentionnons également les 236 unités pour femmes victimes de violence annoncées la semaine dernière et les 1500 logements dont la construction débutera bientôt dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. De plus, 517 logements dans des HLM de Montréal seront remis en état et 1500 logements abordables supplémentaires seront financés grâce à un partenariat unique de 151 M$ avec le Fonds de solidarité FTQ.

Citation :

« Les trois dernières années reflètent bien la détermination inébranlable qui nous anime pour offrir de meilleurs milieux de vie aux familles, aux aînés et à tous les Québécois qui sont dans une situation de vulnérabilité. Nous avons fait de l'habitation une priorité et même la pandémie n'a pas ralenti notre volonté de faire avancer des projets. Plus de 6500 logements ont été livrés par notre gouvernement ou sont en chantier aux quatre coins du Québec. Aujourd'hui, ce sont 1000 nouvelles unités, qui franchissent une étape significative grâce à la mobilisation du milieu et à notre gouvernement. J'en suis fière et nous continuerons d'augmenter l'offre de logements abordables au Québec pour que tous puissent être logés dignement et convenablement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Les constructions réalisées et prévues sont le résultat d'investissements cumulés de plus de 730 M$ sur trois ans.

Dans la dernière année, le gouvernement a également conclu des ententes marquantes pour la construction de futurs logements au Québec, comme l'Entente Canada-Québec sur le logement et l'Initiative pour la création rapide de logements.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

ANNEXE - Nouveaux projets en phase de démarrage* Région administrative Clientèles visées Nombre

d'unités Abitibi-Témiscamingue Femmes et hommes en difficulté 20 Bas-Saint-Laurent Familles, personnes seules, personnes autistes et aînés en

perte d'autonomie 48 Capitale-Nationale Aînés en perte d'autonomie, familles et aînés autonomes 37 Chaudière-Appalaches Aînés en perte d'autonomie 78 Côte-Nord Aînés autonomes et aînés en perte d'autonomie 32 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Aînés en perte d'autonomie, personnes avec des problèmes

de santé mentale, femmes en difficulté, aînés autonomes

et personnes itinérantes 85 Lanaudière Personnes avec des problèmes de santé mentale 20 Laurentides Personnes toxicomanes, femmes en difficulté, familles,

aînés en perte d'autonomie et personnes seules 120 Mauricie Femmes en difficulté 5 Montérégie Personnes avec des problèmes de santé mentale,

personnes seules, personnes itinérantes et personnes

handicapées physiques 72 Saguenay-Lac-Saint-Jean Personnes avec une déficience intellectuelle, aînés en perte

d'autonomie, personnes handicapées physiques,

ex-détenus et personnes avec des problèmes de santé

mentale 91

*Ce tableau exclut les unités accordées aux villes de Montréal, Gatineau et Québec.



