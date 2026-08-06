L'habitation, une priorité nationale : l'APCHQ dévoile sa plateforme électorale 2026

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- À moins d'un mois du déclenchement des élections générales au Québec, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoile sa plateforme électorale 2026 et invite l'ensemble des partis politiques et candidat•e•s à placer l'habitation au cœur de leurs engagements.

Alors que le Québec doit augmenter considérablement son rythme de construction pour répondre aux besoins de la population, la question de l'abordabilité devient tout aussi importante. L'APCHQ estime qu'il est nécessaire d'agir simultanément sur plusieurs leviers afin d'accélérer la réalisation des projets résidentiels, d'accroître l'offre d'habitations et de réduire les coûts qui se répercutent sur les ménages. L'objectif est clair : permettre la construction d'un plus grand nombre d'habitations, améliorer leur accessibilité financière et favoriser la rénovation d'un parc immobilier plus durable et performant.

La plateforme de l'Association s'articule autour de quatre grands champs d'action visant un même objectif : construire davantage, construire plus rapidement et améliorer l'abordabilité en habitation. Les recommandations proposées visent également à moderniser le parc immobilier québécois, à réduire les pertes d'énergie et à soutenir la capacité de l'industrie à répondre aux besoins croissants de la population.

« Les Québécoises et les Québécois veulent pouvoir se loger à un coût abordable, accéder plus facilement à la propriété et vivre dans des habitations de qualité. Les recommandations de l'APCHQ visent précisément à lever les obstacles qui ralentissent la construction, à soutenir la rénovation du parc immobilier et à créer les conditions nécessaires pour construire davantage d'habitations accessibles et durables », souligne l'APCHQ.

Parmi ses principales recommandations, l'Association propose notamment des mesures qui permettront de construire davantage d'habitations, d'améliorer leur abordabilité et d'accélérer la modernisation du parc immobilier québécois, au bénéfice des ménages et des collectivités partout au Québec :

la création d'un super-ministère de l'Habitation doté de pouvoirs transversaux;

un soutien accru aux infrastructures municipales en eau et l'accélération des raccordements aux réseaux essentiels, dont l'eau et l'électricité;

une réduction des délais, l'élimination des dédoublements administratifs et un allègement du fardeau réglementaire imposé aux entreprises;

un appui renforcé à l'innovation, à la préfabrication et à la rénovation écoénergétique.

Consultez la plateforme électorale 2026 de l'APCHQ: ICI

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle.

L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, Courriel : [email protected]