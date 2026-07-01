Journée nationale du déménagement : la crise de l'abordabilité s'accentue au Québec, rappelle l'APCHQ

MONTRÉAL, le 1er juill. 2026 /CNW/ - En cette Journée nationale du déménagement, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) rappelle que l'accès à un logement demeure un défi majeur pour de nombreux ménages québécois.

Les données d'une étude réalisée par Léger pour Vivre en Ville, en collaboration avec l'APCHQ, révèlent qu'un locataire sur cinq (21 %) a éprouvé des difficultés à payer son loyer au cours de la dernière année, une proportion qui atteint 25 % à Montréal. De plus, seulement 22 % des ménages locataires croient pouvoir accéder à la propriété, comparativement à 27 % en 2023. Ces résultats témoignent d'une pression croissante sur les ménages québécois, dans un contexte où les coûts du logement locatif ont augmenté en moyenne de 7,5 % en 2025.

« Derrière les déménagements d'aujourd'hui, il y a des milliers de ménages qui peinent à trouver un logement correspondant à leurs besoins et à leur budget. Pour améliorer durablement l'abordabilité et l'accessibilité du logement, le Québec doit accélérer la création de nouvelles unités d'habitation et lever les obstacles qui freinent leur réalisation, notamment en créant des conditions favorables à l'investissement, en simplifiant les processus d'approbation et en améliorant la prévisibilité réglementaire », souligne l'APCHQ.

Selon l'APCHQ, l'amélioration durable de l'abordabilité passe notamment par une augmentation de l'offre résidentielle, tant sur le marché locatif que sur celui de la propriété, mais aussi par la modernisation et la rénovation du parc résidentiel existant, dont une partie importante est vieillissante. Favoriser l'accès à la propriété permet également de répondre aux aspirations de nombreux ménages tout en libérant des logements locatifs pour les personnes qui en ont besoin.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle.

L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications stratégiques, Cellulaire : 514 237-7096, Courriel : [email protected]