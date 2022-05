QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale, en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), dévoile Drôles d'états, une nouvelle exposition accessible dans le pavillon d'accueil. Cette activité fait partie de la Programmation citoyenne de l'institution.

Installée jusqu'au 26 juin prochain, cette exposition propose une incursion dans le quotidien de plus de 80 parlementaires qui ont marqué la vie démocratique québécoise. Tout au long du parcours photographique, plongez dans l'intimité d'un domicile familial et voyez le portrait de l'humain derrière le parlementaire, bien au-delà de l'idée habituelle du rôle d'élue et d'élu.

Cette exposition s'inscrit également dans une volonté, pour nos deux institutions aux missions communes, de mettre en valeur notre patrimoine et de faire connaître à la population l'étendue de notre histoire politique.

« J'invite toute la population à découvrir cette surprenante exposition qui met en lumière la personne derrière la fonction, a lancé le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. Je suis heureux de constater que les initiatives communes que nous sommes à bâtir avec BAnQ nous permettront de faire rayonner encore davantage notre riche patrimoine. L'Assemblée nationale est la maison citoyenne qui permet de rapprocher la population de ses institutions et c'est une fierté d'offrir des activités grand public qui mettent en lumière des gens, des objets, des images et des moments charnières de notre histoire », a-t-il ajouté.

« Drôles d'états rassemble des photographies de figures politiques rarement diffusées. Tantôt intimes et touchantes, tantôt amusantes et inusitées, ces images d'archives conservées par BAnQ brossent un portrait différent, moins solennel, de quelque 80 parlementaires qui ont traversé l'histoire du Québec entre 1867 et 2013. Profitez de cette exposition pour constater que nos élus sont nos représentants, mais aussi des concitoyens, des voisins », a indiqué Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

L'inauguration de cette exposition se déroulera aujourd'hui, le mercredi 4 mai 2022, à compter de 17 h 30. La soirée est ouverte au grand public.

Puis, parce que les objets sont aussi des témoins de notre patrimoine, pour l'occasion, la table ronde « Pourquoi collectionner des objets du patrimoine politique? » organisée par la Société du patrimoine politique du Québec (SOPPOQ) sera aussi proposée à compter de 18 h 45.

En compagnie d'Alain Lavigne, collectionneur et professeur titulaire à l'Université Laval, et de Dave Turcotte, collectionneur et ex-député de la circonscription de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, le public découvrira de nombreux objets issus de notre histoire politique. La table ronde sera animée par Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

À propos de la Programmation citoyenne

Lancée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne est un calendrier annuel d'activités grand public qui vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission. Par sa programmation, l'Assemblée nationale ouvre ses portes en encourageant les citoyennes et citoyens à prendre part au débat public.

