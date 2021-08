OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - L'assurance est devenue la principale préoccupation des propriétaires de PME en termes de coûts d'exploitation. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), sept PME sur dix ont vu leurs primes d'assurance grimper depuis le début de l'année. Cela entrave le redémarrage des PME, qui sont pourtant déjà dans une situation financière précaire.

« Les PME sont souvent obligées d'être assurées, mais avoir une couverture d'assurance est de plus en plus difficile et coûteux. La FCEI constate que les chefs de PME ont des préoccupations grandissantes à l'égard des coûts d'assurance depuis le milieu de l'année 2019. Bon nombre disent que leurs primes explosent et qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des primes d'assurance abordables, voire un assureur tout court », déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Dans le Baromètre des affairesMC de la FCEI publié en juillet, plus de la moitié (55 %) des chefs de PME ont indiqué que l'assurance était une contrainte majeure en termes de coûts, avant même les salaires, les taxes et les impôts. Le secteur des transports (87 %) et celui de l'hébergement/la restauration (82 %) sont les plus susceptibles de subir une augmentation des primes. Un autre sondage de la FCEI mené en août montre que 19 % des PME qui ont dû chercher un assureur n'ont pas été en mesure d'en trouver un qui accepte de leur offrir une couverture adaptée à leurs besoins.

Lors de ses discussions régulières avec le Bureau d'assurance du Canada, la FCEI lui a formulé plusieurs recommandations, notamment :

S'assurer que toutes les entreprises ont accès à une couverture d'assurance abordable.

Mettre en place des programmes d'aide pour réduire les primes d'assurance des PME dans le contexte de la réouverture.

Fournir des renseignements opportuns aux clients d'assurances commerciales sur le renouvellement de leur police et les moyens de gérer au mieux les risques et les coûts d'assurance après des mois de confinement.

Mettre à jour le Code des droits et des responsabilités du consommateur afin de prendre en compte la réalité du marché actuel.

La FCEI demande à l'ensemble des gouvernements provinciaux d'accorder une immunité de responsabilité civile pendant la pandémie aux PME qui fournissent des services conformément aux directives de santé publique liées à la COVID-19. Certaines provinces l'ont déjà fait temporairement et toutes les autres devraient suivre le mouvement.

« Il est important de trouver des solutions à court et long terme pour que les PME aient toutes la possibilité de souscrire une police d'assurance commerciale abordable. Nous sommes prêts à travailler avec l'industrie de l'assurance et les gouvernements pour mettre au point des mesures qui répondent à cet objectif », conclut M. Guénette.

Sources des données FCEI

Les données provenant du Baromètre des affairesMC de juillet s'appuient sur 785 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données rendent compte des réponses reçues entre le 6 et le 20 juillet. Les résultats sont exacts statistiquement à +/- 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Plus de précisions à fcei.ca/barometre.

Les données du sondage de la FCEI sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, Votre voix - août 2021, en cours depuis le 5 août, qui a suscité 2 624 réponses. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,9 %, 19 fois sur 20.

