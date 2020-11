Publication de nouvelles données de sondage pour marquer

TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - Les Canadiens et les professionnels de la santé ont pris les grands moyens pour faire face à la crise sanitaire sans précédent que pose la pandémie de COVID-19 en adoptant un nouveau mode de prestation des soins de santé : les soins virtuels. Cette semaine est la Semaine de la santé numérique et, pour marquer l'occasion, Inforoute Santé du Canada (Inforoute) publie les résultats d'une recherche menée en partenariat avec Environics qui explore les tenants et aboutissants de cette transformation substantielle ainsi que les souhaits des Canadiens quant à l'avenir de la santé numérique.

Cette toute récente recherche, intitulé Un sain dialogue, est l'une des plus vastes consultations publiques sur la santé numérique jamais menées au pays. Au total, plus 58 000 Canadiens -- dont des populations mal desservies par le réseau de la santé -- se sont exprimés sur la façon dont la technologie pourrait changer leur expérience de soins.

L'étude a révélé les points suivantsi :

Une impressionnante majorité de Canadiens (92 %) veulent que la technologie rende les soins de santé aussi commodes que d'autres aspects de leur vie.

Plus de la moitié (53%) des répondants ayant utilisé une technologie de la santé au cours de la dernière année affirment avoir évité de se rendre à l'urgence ou au cabinet du médecin.

Parmi les Canadiens qui ont reçu des soins virtuels durant la pandémie, 91 % se sont dits satisfaits de l'expérience, 86 % conviennent que les outils de soins virtuels peuvent être une bonne solution de rechange aux visites en personne, et plus des trois quarts (76 %) disent souhaiter continuer à recevoir des soins virtuels après la pandémie.

« Il n'y a pas si longtemps, nous parlions des manières d'intégrer la santé numérique aux soins de santé de tous les jours, et voilà que c'est devenu une réalité. Les événements de la dernière année ont accéléré nos progrès en santé numérique et fait ressortir toute son importance et son utilité, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. La Semaine de la santé numérique est une excellente occasion de célébrer nos progrès et de reconnaître le travail acharné de ceux qui en sont à l'origine. »

On sait que la technologie peut contribuer à aplanir les obstacles et améliorer l'accès aux soins; pourtant, près de 6 Canadiens sur 10 estiment ne pas en savoir assez sur les applis et services en santé numérique. Organisation canadienne responsable de la santé numérique, Inforoute est déterminée à travailler avec ses partenaires afin de corriger cette situation grâce à des activités comme la Semaine de la santé numérique.

À propos de l'engagement d'Inforoute envers la recherche

La consultation Un sain dialogue démontre l'engagement d'Inforoute envers la recherche en santé numérique au Canada. Afin d'appuyer les organisations de la santé, les cliniciens, les décideurs ainsi que les patients, les membres de leur famille et leurs proches aidants, Inforoute mène cette recherche sur la valeur des solutions de santé numériques et sur les points de vue et perceptions de la population à son endroit. Pour en savoir plus sur ses résultats, visitez https://www.infoway-inforoute.ca/fr/component/edocman/resources/reports/3851-un-sain-dialogue-sommaire-du-rapport. Pour tous les détails au sujet des autres recherches menées par Inforoute, visitez la page https://www.infoway-inforoute.ca/fr/ce-que-nous-faisons/recherches-et-reflexions.

À propos de la Semaine de la santé numérique - #PensezSantéNumérique

La Semaine de la santé numérique a été créée pour célébrer la façon dont la santé numérique transforme les soins partout au pays et de sensibiliser les Canadiens à sa valeur et à ses avantages pour tous. Cet événement est appuyé par plus de 60 organisations. Participez à la conversation et faites connaître votre histoire. #PensezSantéNumérique.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

i Un sondage national réalisé auprès d'environ 6 900 Canadiens a été mené de décembre 2019 à février 2020, soit avant la COVID-19; un sondage de suivi a ensuite été mené en juin 2020 auprès de quelque 2 200 des 6 900 répondants initiaux pour voir si leur opinion avait changé depuis les débuts de la pandémie.

