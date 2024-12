L'Expédition Leucan 2025 aura lieu au Pérou en compagnie de sa nouvelle porte-parole, Vanessa Pilon

Ensemble, les participants relèveront ce défi de dépassement de soi pour soutenir les enfants atteints de cancer. En s'inscrivant dans cette aventure, chaque participant défraye les coûts de leur voyage et s'engage à amasser un minimum de 3 000 $ en dons qui seront remis à Leucan.

Une aventure au cœur de la solidarité

Le voyage, ouvert à tous, a pour certains une très profonde signification, car il est entrepris pour honorer la mémoire d'un enfant décédé ou pour redonner à l'Association qui a tant aidé un enfant guéri de leur entourage. Pour d'autres, ce voyage c'est un dépassement de soi dans le but de faire un geste de générosité plus grand que nature pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

« Cette expédition est bien plus qu'un défi physique : c'est une façon de marcher ensemble, avec cœur, pour une cause qui a un impact réel. Ayant déjà relevé le Défi têtes rasées Leucan dans le passé, l'Expédition est pour moi une nouvelle façon de me dépasser et de sortir de ma zone de confort. Je suis honorée de porter à nouveau cette mission et de continuer à soutenir Leucan. », déclare Vanessa Pilon, porte-parole et participante à l'Expédition Leucan au Pérou.

Chaque pas effectué sur les sentiers andins représente un geste d'espoir pour les enfants atteints de cancer et leur famille. L'Expédition Leucan a déjà permis, lors de ses éditions précédentes, d'amasser près de 1 million de dollars pour financer les services essentiels offerts par l'Association, tels que l'aide financière et le soutien affectif, ainsi que la recherche clinique pour que les enfants atteints de cancer aient accès aux meilleurs traitements.

Les inscriptions sont ouvertes

L'Expédition Leucan au Pérou est ouverte à tous ceux qui souhaitent relever un défi significatif tout en ayant un impact positif. Les participants bénéficieront d'un accompagnement complet, incluant des conseils de préparation physique et des outils pour maximiser leurs efforts de collecte de fonds.

Les inscriptions sont ouvertes, et les places sont limitées. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez le www.expeditionleucan.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

