MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) franchit une nouvelle étape vers la réalisation de son expansion à Contrecœur et se prépare à lancer un processus d'approvisionnement conception-construction-financement-exploitation et entretien (CCFEE) qui sera ouvert aux acteurs de l'industrie à l'échelle nationale et internationale.

« Compte tenu de notre échéancier, nous poursuivons le développement et la réalisation du terminal à conteneurs de Contrecœur par le biais de ce processus d'approvisionnement national et international qui nous permettra d'identifier le consortium offrant les meilleures conditions, notamment pour l'opération de notre important projet », souligne Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

Profitant d'un soutien financier provenant des deux paliers de gouvernement, d'un rapport favorable de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et d'une déclaration de décision ministérielle permettant d'aller de l'avant, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur franchit une nouvelle étape vers sa mise en service.

Appels de qualifications et de propositions nationaux et internationaux à venir

L'appel de qualification vise à qualifier un certain nombre de consortiums nationaux ou internationaux qui seront appelés au cours des prochains mois à soumettre une proposition dans le but de conclure une entente à long terme pour la conception-construction-financement-exploitation et entretien du futur terminal. Les opérateurs ayant participé aux discussions préliminaires exclusives sont invités aux prochaines étapes du processus.

« Le terminal à conteneurs de Contrecœur sera une infrastructure de classe mondiale capable de desservir efficacement le Québec, l'Ontario, et le Midwest américain. Profitant d'un zonage industriel et d'une localisation exceptionnelle à proximité des accès ferroviaires et autoroutiers, le futur terminal offre l'opportunité de réaliser un projet exemplaire sur le plan environnemental pour un partenaire privé souhaitant participer à l'essor du corridor commercial qu'est le Saint-Laurent--Grands Lacs », ajoute le président-directeur général de l'APM.

Les entreprises et consortiums intéressés devront démontrer leur expertise technique, leur solidité financière ainsi que leurs connaissances dans le développement du marché des conteneurs. Les conditions indiquées dans la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada devront également être respectées.

À propos de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et de l'est du Canada. Avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada et du gouvernement du Québec, le Port de Montréal et ses partenaires privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de consommateurs, d'importateurs et d'exportateurs du Québec et de l'est du Canada, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de consolider les forces d'ici pour répondre efficacement aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, l'ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire. L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

