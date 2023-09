L'excellence en habitation communautaire est reconnue - L'Association des groupes de ressources techniques dévoile les lauréats et les lauréates des Prix Régis-Laurin 2023

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques (AGRTQ) est fière de présenter les 6 lauréats de la 18e édition des Prix Régis-Laurin. Rappelons que ces prix visent à récompenser des personnes et des organisations ayant contribué de manière exceptionnelle à la cause du logement communautaire. La cérémonie a eu lieu hier soir, au Centrexpo Cogeco de Drummondville, à l'issue de la Journée sur le développement de l'habitation : le choix d'un toit pour la vie, un événement organisé conjointement par L'AGRTQ et Espace Muni.

La remise des Prix Régis-Laurin fut l'occasion de célébrer les actions concrètes, l'implication et la conviction de ces citoyennes et citoyens, élues et élus et organisations qui ont su porter et défendre les valeurs et les bienfaits de l'habitation communautaire dans leur milieu respectif.

Nous remercions nos chaleureux partenaires - La Caisse d'économie solidaire, la Société d'habitation du Québec, le Fonds immobilier de solidarité FTQ ainsi que Lussier - qui ont remis respectivement les Prix Hommage, Élue, Corporatif et Organisme.

Nos lauréats

Prix Hommage - Robert Manningham - remis par la Caisse d'économie solidaire

Robert Manningham a consacré plus de 30 ans de sa carrière au réseau des groupes de ressources techniques (GRT). Directeur du GRT Atelier Habitation Montréal depuis 1992, monsieur Manningham a officiellement pris sa retraite cette année. C'est pour souligner sa grande implication dans le domaine de l'habitation communautaire et sa contribution au sein du réseau des GRT que le Prix Hommage lui est décerné cette année.

Prix Élue - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil - remis par la Société d'habitation du Québec

Catherine Fournier, élue mairesse de Longueuil aux dernières élections municipales en 2021, elle a fait de l'habitation l'enjeu central de sa campagne électorale. Elle a par ailleurs su respecter ses engagements avec aplomb. Nous la remercions pour son implication dans l'organisation du Sommet de l'habitation aux côtés de Stéphane Boyer, maire de Laval, rassemblant le milieu municipal et tous les acteurs et actrices concerné.e.s par l'habitation pour y partager des idées innovantes dans le but de faire face à la crise du logement. Nous la félicitons également d'innover en mettant en place des leviers qui favorisent le développement de logements communautaires sur son territoire et de s'emparer des tribunes médiatiques régulièrement dans le but de mobiliser les décideurs face aux enjeux qui touchent l'habitation.

Prix Ambassadeur - Luc Ferrandez

Luc Ferrandez a toujours porté la cause du logement communautaire. Maintenant animateur à la radio, il participe activement aux discussions en enrichissant nos connaissances et en nourrissant les débats autour des enjeux en habitation. Dans son documentaire Lettre d'amour à ma ville, il véhicule l'idée que l'accès à un logement abordable est le pilier sur lequel repose la fabrique d'une société saine et heureuse. Pour lui, la ville devrait appartenir à tout le monde !

Prix Innovation - Milieu de vie communautaire Nutshimit

Le milieu de vie communautaire Nutshimit est un projet d'une trentaine de résidences étudiantes initié par la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ) et mis sur pieds avec l'aide du GRT Cité des bâtisseurs. Le projet est implanté sur le terrain du Cégep de Sept-Îles et à proximité du campus septilien de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et a pour mission sociale est d'aider des parents issus des communautés autochtones à faire un retour aux études par la mise en place de conditions favorables à leur réussite.

Prix Corporatif - Lafond Côté Architectes - remis par le Fonds immobilier de solidarité FTQ

La firme Lafond Côté Architectes est dirigée depuis 1993 par les associés Anne Côté et Mario Lafond. Elle se démarque par sa grande implication dans la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires. Lafond Côté Architecte crée bien plus que des édifices: la firme crée des milieux de vie. Ils ont été impliqués dans plusieurs projets de logements communautaires destinés aux personnes en situation d'itinérance, aux familles et aux personnes en difficulté ou ayant des troubles de santé mentale, aux personnes seules et aux familles à faibles revenus et aux personnes aînées.

Prix Organisme - PAX Habitat / Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et Marie - remis par Lussier

En 2017, prenant conscience du vieillissement de la population, les Sœurs de la congrégation ont voulu pérenniser leurs soins par un legs à la communauté en initiant un projet d'habitation à fort potentiel d'innovation. C'est ainsi que naît le projet PAX Habitat, dont la mission est de rendre accessible un milieu de vie plurigénérationnel harmonieux et sécuritaire pour personnes aînées. Les services offerts, jusqu'en fin de vie, sont empreints d'une grande humanité.

L'innovation de l'intervention des sœurs réside dans le fait que, non seulement elles cèdent leur couvent à des groupes communautaires, mais elles se relocalisent dans un nouveau projet mixte dans lequel elles habiteront - dans une coopérative laïque, ouverte sur la communauté et qui partage leurs valeurs.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

