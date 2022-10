CALGARY, AB, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Le Groupe WestJet a publié aujourd'hui une déclaration à la suite de la publication du rapport consultatif du Bureau de la concurrence sur le projet d'acquisition de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines par l'entreprise, et de la décision favorable de l'Office des transports du Canada.

« Nous remercions le Bureau de la concurrence et nous accueillons favorablement son rapport, a déclaré Angela Avery, vice-présidente directrice et directrice des ressources humaines, mandataire sociale et directrice de la durabilité, Groupe WestJet. Nous avons hâte de concrétiser cette transaction au profit des voyageurs, des collectivités et des employés canadiens. »

Le rapport du Bureau est consultatif et non contraignant, mais il appuiera l'évaluation de l'intérêt public du ministre des Transports. La décision finale, prise par le Cabinet sur la recommandation du ministre des Transports, tiendra compte d'autres facteurs présentés dans la demande du Groupe WestJet, y compris la préservation de la marque de Sunwing, l'engagement de maintenir les bureaux de Sunwing à Toronto et à Montréal, les nouveaux vols qui seront créés en maintenant les aéronefs de Sunwing au Canada toute l'année et les nouvelles possibilités d'emploi qui en découleront.

Par ailleurs, l'Office des transports du Canada a rendu sa décision favorable à l'égard de la transaction proposée. WestJet remercie l'Office de son examen. Avec la publication du rapport du Bureau et la publication de la décision de l'Office, le processus d'examen réglementaire de la transaction passe à l'étape suivante.

Le Groupe WestJet a annoncé son intention d'acquérir Sunwing le 2 mars 2022. La transaction est un élément central de l'engagement du Groupe WestJet à accorder la priorité aux voyages d'agrément et au soleil d'un océan à l'autre et à accroître l'offre de forfaits aériens et de vacances abordables pour tous les Canadiens.

La transaction devrait être conclue d'ici le printemps 2023 en attendant les approbations réglementaires et gouvernementales restantes.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

