L'ex-député Jean-Pierre Charbonneau se confie à Mémoires de députés

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'ex-député Jean-Pierre Charbonneau sera l'invité de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 10, 17 et 24 novembre 2019 à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, l'ex-député nous parle de son enfance et des années où il a été victime d'intimidation. Il se rappelle son implication dans la contestation étudiante au cégep alors qu'il devient indépendantiste. Il explique que ses études en criminologie l'ont amené à développer un intérêt pour le monde interlope par la voie journalistique. Il relate son parcours de journaliste pour divers revues et quotidiens, dont La Presse et Le Devoir. Il termine cette émission en décrivant l'agression armée qu'il a subie dans la salle de rédaction du journal Le Devoir, en 1973.

Dans le second épisode, M. Charbonneau nous explique comment il est devenu candidat du Parti québécois dans Verchères, en 1976. Il se confie sur sa déception de ne pas avoir été nommé ministre ou adjoint parlementaire au sein du gouvernement étant donné son expérience en criminalité et en justice. Il décrit l'ambiance qui régnait au Parti québécois, en 1981, alors que Pierre Elliott Trudeau signait l'entente constitutionnelle à l'insu du premier ministre du Québec. Il évoque sa relation tumultueuse avec René Lévesque, son appui à la candidature de Pierre Marc Johnson à la chefferie du Parti québécois, et son choix de quitter la vie politique, en 1989, pour vivre une nouvelle expérience en sol africain.

Dans le dernier épisode, Jean-Pierre Charbonneau explique les raisons entourant son retour en politique en 1994 dans la circonscription de Borduas. Il relate avec émotion la campagne référendaire de 1995 et le résultat difficile qui a suivi. Il se remémore le moment où Lucien Bouchard lui a demandé de devenir président de l'Assemblée nationale. Il termine l'émission en se souvenant de la démission de Bernard Landry, de son appui à Pauline Marois à la chefferie du parti et des raisons de sa démission en 2006.

La série Mémoires de députés donne la parole à une ou à un ex-parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant, ancien correspondant parlementaire à Québec durant plusieurs années, et avec l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse assnat.qc.ca/memoires , dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également rediffusées sur le Canal de l'Assemblée les lundis à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

