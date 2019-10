L'ex-député Alexis Wawanoloath se confie à Mémoires de députés

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'ex-député Alexis Wawanoloath sera l'invité de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 6 et 13 octobre 2019 à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, l'ex-député d'Abitibi-Est nous parle de l'origine de son nom, de son enfance à Val-d'Or et de ses difficultés scolaires. Il se rappelle son implication à différents titres dans différents organismes de l'Abitibi-Témiscamingue, notamment comme vice-président du conseil d'administration au Centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, comme représentant du Conseil des jeunes à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, comme président du Conseil des jeunes autochtones à l'Association nationale des centres d'amitié et comme membre de l'exécutif du Bloc québécois dans la circonscription fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. Il raconte les circonstances entourant sa candidature dans Abitibi-Est aux élections générales de 2007, et ce, contre la volonté du Parti québécois. Finalement, il explique la stratégie qu'il a déployée lors de sa campagne électorale et sa victoire contre un ministre libéral.

Dans le second épisode, Alexis Wawanoloath nous décrit son arrivée à l'Assemblée nationale et

la difficulté de concilier le travail et la famille pour un député d'une circonscription éloignée. Il se confie avec émotion sur les moments difficiles qui ont suivi sa défaite électorale en 2008. Il termine l'émission en expliquant les raisons qui le motivent à entreprendre des études en droit, en 2016, à

l'Université de Sherbrooke.

La série Mémoires de députés donne la parole à une ou à un ex-parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant, ancien correspondant parlementaire à Québec durant plusieurs années, et avec l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également rediffusées sur le Canal de l'Assemblée les lundis à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

Source et renseignements :

France Pelletier

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70271

France.Pelletier@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

