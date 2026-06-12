L'événement éphémère organisé par Hisense sur le thème du RGB illumine le nouvel emblème de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

NEW YORK, 12 juin 2026 /CNW/ - Partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense a inauguré le 9 juin son événement éphémère promotionnel du RGB dans le quartier de Hudson Yards, à New York. Cet événement met à l'honneur le fonds officiel de la FIFA ainsi qu'un partenariat avec adidas, alliant la technologie d'affichage de Hisense à la culture du football à travers des expériences interactives immersives. Cette installation est ouverte au public et offre à ses visiteurs l'occasion de s'imprégner de l'ambiance de la Coupe du Monde.

Deux objectifs : promotion de la technologie RGB MiniLED et renforcement de l'autorité de marque

L'événement éphémère organisé par Hisense sur le thème du RGB se tient dans un emplacement de choix à côté de « The Vessel », la structure emblématique du quartier de Hudson Yards, à New York. Du 9 au 13 juin, cet événement vise à créer un « nouveau point d'attache » associant identité de marque, technologie et culture du football. L'installation comprend des écrans à LED qui diffusent de manière dynamique des messages de la marque Hisense, des animations autour des couleurs primaires (rouge, vert, bleu) de la technologie RGB et des contenus liés à la Coupe du Monde, interprétant avec ingéniosité le sigle « RGB » comme le thème central de l'événement : « Real Game Begins with Hisense » (« Le vrai jeu commence avec Hisense »). Cela véhicule le message qu'une expérience visuelle authentique et immersive ne commence qu'avec la technologie d'affichage de pointe de Hisense.

Cet événement promotionnel s'est accompagné d'une présentation de la gamme phare de téléviseurs RGB MiniLED de Hisense : trois téléviseurs de 116 pouces de la série UX et un téléviseur de 85 pouces de la série U9. La technologie RGB MiniLED est officiellement utilisée pendant la Coupe du MondeTM pour l'assistance vidéo à l'arbitrage, afin de trancher les litiges grâce au visionnage. Les jeux interactifs sur le thème du football ont permis aux visiteurs de découvrir directement la précision des couleurs, la clarté des mouvements, l'immersion sur grand écran et le confort oculaire, traduisant les spécifications des produits en scénarios de visionnement perceptibles.

Campagne exclusive élargie en collaboration avec adidas : la création d'une expérience de marque immersive

L'un des points forts de l'événement éphémère sur le RGB est le partenariat entre Hisense, adidas et la FIFA pour créer deux expériences interactives sur le thème du football :

Miroir numérique : les inconditionnels du ballon rond se placent devant un écran RGB MiniLED de Hisense pour essayer virtuellement des tenues adidas, et la technologie RGB Chromagic restituent alors les couleurs authentiques des maillots sur leurs avatars personnalisés.

Fresque colorée : un jeu de tir fait progressivement apparaître une fresque co-marquée intitulée « Real Game Begins with Hisense », que l'on peut partager sur les réseaux sociaux après l'avoir complètement dévoilée.

Ces deux expériences se fondent sur la technologie RGB MiniLED de Hisense pour traduire des spécifications techniques en interactions bien réelles. Simple message de marque au départ, le slogan « Real Game Begins with Hisense » s'est ainsi mué en expérience concrète pour le consommateur.

Cette collaboration constitue un volet essentiel de la campagne de promotion du partenariat officiel de Hisense avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM. Hisense s'engage activement avec des franchises d'autres marques et d'autres partenaires afin de transformer la visibilité d'une seule marque en expériences collaboratives multimarques pour les consommateurs grâce au partage de ressources technologiques et à l'élaboration de scénarios conjoints, ce qui permet d'assurer une promotion mutuelle des marques et d'en amplifier l'impact.

Cet événement intègre la logique de conversion du commerce de détail des États-Unis dans le cadre du programme « Our Host with Hisense » (« Notre hôte a choisi Hisense »). Les participants répondent à des questionnaires sur le thème du football, qui servent ensuite à générer des affiches représentant les supporters selon un profil de couleurs R/G/B ainsi que des recommandations de produits adaptées. Des codes QR redirigent les visiteurs vers le site internet de Hisense aux États-Unis pour qu'ils puissent y effectuer leurs achats. Les enregistrements d'interactions hors ligne ouvrent la possibilité de participer à des tirages au sort de bons de réduction en ligne, qui favorisent l'échange de trafic et la conversion.

L'événement éphémère organisé à New York sur le RGB s'inscrit dans la promotion du partenariat de Hisense avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM. De l'expérience immersive dans le quartier new-yorkais de Hudson Yards à la démonstration des technologies de pointe de Hisense dans la zone d'exposition commerciale du stade, en passant par l'interaction sensorielle au musée de la FIFA à Toronto, de la ferveur des passionnés de football lors du FIFA Fan Festival de Mexico à la présentation technique des opérations d'assistance vidéo à l'arbitrage au centre international de diffusion, la technologie RGB MiniLED constitue pour Hisense un véritable fil conducteur qui tisse des droits de parrainage dispersés en un récit de marque cohérent. Cette approche concrétise le slogan « Real Game Begins with Hisense » en expériences tangibles, traduit la technologie d'affichage professionnel en un langage scénarisé accessible au grand public et élargit le rayonnement de la marque grâce à des partenariats intersectoriels autour de plusieurs franchises. Hisense continuera à nouer des liens avec les consommateurs du monde entier, en s'appuyant sur la technologie comme infrastructure de base et sur la culture du football comme vecteur émotionnel.

SOURCE Hisense

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